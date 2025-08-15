Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:13

Мотор, который экономит на каждой поездке: как дизель бьёт бензин по расходу

Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России

Автомобильный рынок России переживает любопытный поворот: в 2025 году дизельные моторы снова в центре внимания. Причины на поверхности — дорожающий бензин, активное присутствие китайских внедорожников и пикапов с дизелями под капотом, а также проверенная годами надёжность таких двигателей в суровом климате страны. Эксперты портала 32CARS.RU выделили главные аргументы в пользу выбора автомобиля на дизельном топливе.

Экономия, которая ощущается на расстоянии

Главный козырь дизеля — его аппетит, точнее, его отсутствие. Сегодня литр бензина АИ-95 в среднем стоит около 67 рублей, тогда как дизтопливо обойдётся примерно в 63 рубля. Но секрет выгоды не только в разнице цен. Турбодизель потребляет примерно на 25 % меньше топлива по сравнению с бензиновым двигателем, а в отдельных случаях экономия достигает трети. Для водителей, которые проезжают более 20 тысяч километров в год, это перерастает в ощутимую сумму, способную оправдать разницу в стоимости обслуживания.

Надёжность и ресурс, достойные уважения

Дизельные моторы славятся выносливостью. Усиленные детали — от массивных коленвалов до прочных блоков цилиндров — позволяют без капитального ремонта пройти до 500 тысяч километров при условии своевременного обслуживания. Ещё одно сильное качество — высокий крутящий момент "на низах". Это значит, что машина уверенно трогается и набирает ход даже с тяжёлым прицепом, в глубоком снегу или на бездорожье. Неудивительно, что среди владельцев пикапов и внедорожников дизели имеют особый авторитет.

Современные технологии против зимних проблем

Ещё десять лет назад фраза "дизель зимой" у многих вызывала скептическую улыбку. Проблемы с запуском в мороз были привычным делом. Но прогресс изменил картину: системы подогрева, предпусковые нагреватели и качественное зимнее топливо сделали утренний запуск таким же простым, как на бензиновых авто. Даже в условиях Крайнего Севера дизель уверенно держит обороты, а в регионах с высокой влажностью он демонстрирует большую устойчивость к сбоям, чем бензиновые собратья. Более того, такие моторы способны работать даже после частичного попадания воды в систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инженер Tesla подтвердил обсуждения о создании более компактного пикапа после Cybertruck сегодня в 12:26

Cybertruck не оправдал ожиданий: что Tesla решит с новым пикапом

Tesla планирует создание компактного пикапа, который будет доступнее и меньших размеров по сравнению с Cybertruck. Узнайте все подробности этого обсуждения.

Читать полностью » Что такое одометр и как он помогает при покупке подержанных автомобилей 30.07.2025 в 11:14

Подделка одометра: как мошенники скрывают реальный пробег автомобиля

Узнайте, что такое одометр и зачем он нужен в автомобиле. Разбираемся, какие бывают одометры, как они работают и как выявить подделку пробега при покупке подержанных машин.

Читать полностью » Что означает синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках — штрафы и правила оплаты сегодня в 10:06

Новая разметка, новые правила: что нужно знать водителям о синей прерывистой линии

Узнайте, что означает синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках, как ее пересекать и какие штрафы могут грозить за неоплату парковки.

Читать полностью » Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро сегодня в 9:17

Самая дорогая дорога планеты почти готова — в чём секрет её стоимости

В Германии строят участок трассы, который уже стал мировым рекордсменом по стоимости на метр. Почему он обошёлся дороже золота?

Читать полностью » Porsche SE заявила, что не планирует производство танков сегодня в 9:15

Падение прибыли толкает Porsche в оборонный сектор — но не так, как все думают

Porsche SE меняет стратегию: вместо падения прибыли — курс на инвестиции в спутники, сенсоры и киберзащиту, но точно не в производство танков.

Читать полностью » Ассоциация автопроизводителей Италии раскритиковала установку двигателя Rover V8 в суперкар в итальянском стиле сегодня в 8:16

Новый суперкар стал причиной резкой реакции Италии — всё дело в моторе

Итальянские автопроизводители возмущены: новый суперкар в итальянском стиле получил британский мотор. Скандал дошёл до дипломатических кругов.

Читать полностью » В России с 2025 года могут обязать оснащать все ввозимые автомобили FM-радиоприёмником сегодня в 8:11

Конец тишине в дороге: автомобили снова заговорят голосом радио

В России могут обязать оснащать все импортируемые автомобили FM-радио и плеером, чтобы сохранить традиционное вещание в эпоху онлайн-платформ.

Читать полностью » Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле сегодня в 7:16

Эта ошибка с давлением в шинах в жару приводит к поломкам и опасным ситуациям

Летом воздух в шинах расширяется, и давление растёт. Но привычка недокачивать колёса перед поездкой может обернуться серьёзными проблемами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков
Еда

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Наука и технологии

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование
Дом

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей
Садоводство

Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином
Наука и технологии

Генетики выявили у мезолитической женщины светлую кожу по останкам возрастом 10 000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru