Двигатель автомобиля
© freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Загрязнённый дизель после 20 000 км — вот что спасает мотор от сажи и ржавчины

Надёжность современных дизельных двигателей высока, но полностью забывать о профилактике всё же нельзя. Чтобы техника работала дольше, а эксплуатация не приносила неприятных сюрпризов, стоит обратить внимание на специальные присадки.

Эти добавки вводятся в топливо или масло и помогают справляться сразу с несколькими задачами: они удаляют грязь и углеродистые отложения, защищают детали от коррозии и даже стабилизируют вязкость смазки. По сути, это способ создать дополнительный барьер для двигателя, который позволяет ему работать без перебоев даже при экстремальных температурах.

Почему важно выбирать качественные присадки

Не каждая присадка одинаково полезна. Эксперты напоминают: всегда следуйте рекомендациям производителя и не экономьте на качестве. Некачественная добавка не только не продлит жизнь двигателя, но и может навредить.

Среди наиболее востребованных выделяются:

  • Антифризные присадки — особенно актуальны зимой, когда есть риск образования кристаллов льда в топливопроводах.
  • Смазывающие присадки — уменьшают износ элементов топливной системы, улучшая скольжение и продлевая ресурс двигателя.
  • Антикоррозионные присадки — создают защитный слой и препятствуют появлению ржавчины и окислению металлических деталей.

При возникновении сомнений лучше проконсультироваться со специалистом или обратиться к официальному дилеру.

Пять ключевых присадок для дизеля

Специалисты выделяют пять основных типов добавок, которые помогают продлить срок службы дизельного двигателя. Они не только защищают внутренние системы, но и повышают общую эффективность работы автомобиля.

Чем грозит загрязнённый двигатель

Существует распространённое мнение, что сажа и грязь — проблема только автомобилей с большим пробегом. Но на деле двигатель может загрязниться уже после 20 000 километров. Это отражается и на мощности, и на расходе топлива.

Какие дизели лучше обходить стороной

Отдельного внимания заслуживает и выбор самого двигателя. По прогнозам специалистов, уже к 2025 году часть французских дизельных моделей окажется в числе тех, что не смогут сочетать надёжность с коммерческим успехом.

