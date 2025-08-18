Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:29

Дизельные автомобили в Европе перевернут рынок — готовьтесь к главным переменам года

Европейская комиссия обязала Stellantis оплатить ремонт AdBlue в автомобилях 2014–2020 годов

Уже в 2025 году привычный мир миллионов владельцев дизельных автомобилей в Европе изменится. Их ждёт масштабная реформа, которая коснётся не только экологии, но и кошельков.

AdBlue: шаг к "чистому" дизелю

Система AdBlue давно была предметом жарких дискуссий. Она впрыскивает раствор мочевины в выхлоп, превращая опасные оксиды азота в безвредные азот и водяной пар. Экологи называют это настоящим спасением для воздуха европейских городов.

Однако для автомобилистов новинка обернулась головной болью: дорогостоящее обслуживание и частые поломки сделали её непопулярной. Но именно сейчас ситуация меняется.

Компенсации от Stellantis

После череды жалоб Европейская комиссия обязала концерн Stellantis расширить своюткомпенсационную программу. Если ранее она действовала лишь в Италии, то теперь охватывает все страны Евросоюза.

Под действие попадают автомобили, произведённые с января 2014 по август 2020 года. Владельцы машин возрастом до пяти лет и пробегом менее 150 тысяч километров получат полный ремонт за счёт компании. Для более старых авто предусмотрена компенсация от 30% до 90% в зависимости от пробега.

Кроме того, фиксированная плата за работу составит всего 30 евро — около пятой части средней стоимости ремонта.

Обратная сила: компенсации задним числом

Особенно ценной для автовладельцев стала ещё одна деталь: программа распространяется на ремонты, сделанные с января 2021 года. То есть даже те, кто уже тратился, теперь могут подать заявку на возврат части средств через специальную платформу Stellantis.

Этот шаг не только снижает финансовое бремя, но и символизирует признание автопроизводителем проблем, с которыми столкнулись его клиенты.

Что ждёт отрасль?

Эксперты полагают, что инициатива Stellantis способна стать примером для других автоконцернов. Под давлением европейских регуляторов и потребительских ассоциаций они могут последовать тем же путём.

Во Франции, например, ассоциация UFC-Que Choisir уже назвала это "победой потребителей", хотя предупредила: не все дилеры будут готовы быстро выполнять новые требования.

Перспектива для автомобилистов

Для водителей это означает не только ощутимую финансовую поддержку, но и новый уровень доверия к автопроизводителям. В долгосрочной перспективе меры способны превратить дизельные автомобили в более экологичный и доступный транспорт, а также укрепить уверенность потребителей в европейских экологических стандартах.

По сути, на наших глазах формируется новая парадигма, где забота о природе и интересы автомобилистов начинают совпадать.

