Дизель становится золотом: почему старые машины скоро начнут дорожать

Ещё десять лет назад дизельные автомобили считались эталоном рациональности. Их выбирали за низкий расход топлива, простоту обслуживания и долговечность. Но за последние годы всё изменилось. Экологические стандарты, политика электрификации и падение интереса к дизельным моторам создали новую реальность: дизельные машины постепенно становятся редкостью. И теперь всё говорит о том, что в ближайшее время их стоимость заметно вырастет.

Новая эпоха: от экономии к дефициту

Долгое время Европа считала дизельные двигатели идеальным компромиссом между мощностью и экономичностью. Особенно популярны они были у водителей, часто путешествующих на большие расстояния. Однако тенденция к снижению выбросов углекислого газа и переходу на электромобили изменила баланс сил.

Производители всё реже выпускают модели с дизелем, а в некоторых странах такие версии уже исчезли из конфигуратора. Это создает нехватку предложений на рынке, что автоматически толкает цены вверх.

Евро-7: главный фактор роста

В 2026 году вступят в силу новые нормы выбросов Евро-7. Они ужесточают требования к двигателям внутреннего сгорания, включая дизельные. Чтобы соответствовать стандартам, автопроизводителям придётся инвестировать миллионы евро в модернизацию моторов и системы фильтрации.

Расходы на новые технологии — каталитические нейтрализаторы, датчики, улучшенные системы впрыска — в итоге ложатся на плечи покупателей. Даже крупные бренды, такие как Volkswagen или Stellantis, признают: выпуск дизельных машин становится экономически сомнительным.

"Требования Евро-7 фактически означают, что производство дизельных двигателей становится экономически невыгодным. Мы ожидаем значительного сокращения дизельных моделей после 2025 года", — заявила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Это значит, что автомобили с классическими моторами будут исчезать, а оставшиеся экземпляры станут предметом спроса.

Производители делают ставку на электричество

Вторая причина подорожания — сужение ассортимента. Практически все ведущие бренды сокращают выпуск дизельных моделей. Mercedes-Benz, BMW, Renault и Peugeot уже объявили о постепенном отказе от дизельных линеек. Даже в сегменте грузовых фургонов всё чаще появляются электрические версии.

Компании сосредоточились на гибридных и электромобилях, которые лучше вписываются в экологическую повестку. В результате дизельные версии остаются нишевыми, а значит — дорогими.

Налоги и ограничения

Ситуацию усугубляют налоговые изменения. В ряде европейских стран — особенно во Франции, Германии и Великобритании — повышены ставки налога на дизельные автомобили. В некоторых городах старым моделям и вовсе запрещён въезд в центр.

Например, Париж, Мадрид и Милан уже ограничивают движение машин с дизельными моторами стандарта ниже Euro 5. Владельцы вынуждены продавать автомобили, а спрос на "молодые" дизели растёт. Это снова толкает цены вверх — особенно на вторичном рынке.

Сравнение: дизель против альтернатив

Параметр Дизельный авто Гибрид Электромобиль Расход топлива Низкий Очень низкий Нет Экология Уступает Средняя Отличная Стоимость обслуживания Средняя Выше Ниже Цена покупки Выше с 2026 года Средняя Самая высокая Доступность моделей Снижается Растёт Быстро растёт

Дизельные машины остаются выгодными для тех, кто часто ездит по трассе, но становятся менее привлекательными для городских пользователей.

Что делать покупателю: советы шаг за шагом

Проверяйте стандарты выбросов. Покупайте автомобили не ниже класса Euro 6d, чтобы избежать ограничений. Смотрите на остаточную стоимость. Машины с современными дизелями дольше сохраняют цену при перепродаже. Учитывайте налоги. В некоторых странах разница в налогообложении дизеля и бензина уже превышает 30%. Планируйте эксплуатацию. Если ваш пробег меньше 15 тыс. км в год, дизель теряет смысл. Оценивайте инфраструктуру. В крупных городах выгоднее гибрид или электрокар — проще парковаться и меньше рисков попасть под запрет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка старого дизеля стандарта Euro 4 или ниже.

Последствие: запрет на въезд в центр города, рост налогов, сложности с продажей.

Альтернатива: модель с Euro 6d или современный мягкий гибрид (MHEV).

Ошибка: ориентироваться только на расход топлива.

Последствие: пропустить рост сервисных затрат и падение остаточной стоимости.

Альтернатива: оценивать полный цикл владения (налоги, страховку, ТО, перепродажу).

А что если дизель исчезнет совсем?

Полное исчезновение дизеля маловероятно. Этот тип топлива по-прежнему востребован в коммерческом транспорте и сельском хозяйстве. Но легковой сегмент постепенно сужается. Через 10-15 лет дизельные легковушки могут остаться лишь в виде коллекционных экземпляров или моделей для определённых регионов.

Плюсы и минусы дизельных авто

Плюсы Минусы Высокая экономичность Дорогие фильтры и обслуживание Надёжность и тяга Повышенные налоги Большой пробег без дозаправки Ограничения на въезд в города Хорошая остаточная стоимость Сокращение модельного ряда

FAQ

Можно ли ещё покупать дизельный автомобиль в 2025 году?

Да, но стоит выбирать современные версии, соответствующие нормам Euro 6d. Старые модели быстро теряют актуальность.

Сколько подорожают дизельные авто после 2026 года?

По прогнозам, рост составит от 10 до 20%, особенно у брендов, которые продолжат выпуск таких двигателей.

Что выгоднее — дизель или гибрид?

Для трассы дизель по-прежнему рационален. В городе гибрид и электромобиль обходятся дешевле в долгосрочной перспективе.

Мифы и правда

Миф: дизельные авто полностью исчезнут к 2030 году.

Правда: они останутся в нишевых сегментах — у внедорожников, пикапов и коммерческого транспорта.

Миф: дизель вреднее бензина.

Правда: современные двигатели с фильтрами частиц выбрасывают меньше вредных веществ, чем старые бензиновые.

Миф: дизель всегда дешевле в эксплуатации.

Правда: при малом пробеге расходы на обслуживание могут нивелировать экономию топлива.

Исторический контекст

1980-е: дизель становится массовым в Европе благодаря низкой цене топлива. 2000-е: "дизельная эра" — почти половина проданных машин работает на солярке. 2015 год: скандал Dieselgate подрывает доверие к технологии. 2020-е: начало перехода на электротранспорт и постепенное исчезновение дизеля из линейки брендов. 2026 год: вступление в силу стандарта Евро-7 и новый скачок цен.

3 интересных факта