© commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:55

Скамья подсудимых превращается в аудиторию: как Дидди делает из заключённых бизнесменов

Рэпер и продюсер Пи Дидди обучает заключённых навыкам делового мышления — WSJ

Пи Дидди, знаменитый американский рэпер и музыкальный продюсер, решил использовать свой опыт для помощи другим — теперь он проводит курсы саморазвития для заключенных. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Инициатива артиста направлена на то, чтобы помочь людям, оказавшимся за решеткой, освоить навыки, полезные для построения карьеры после освобождения. В рамках шестинедельного курса под названием "Свободная игра с Дидди" участники смогут изучить основы делового мышления и научиться мыслить позитивно.

Программа курса

По информации СМИ, Пи Дидди делится секретами, которые помогли ему добиться успеха. Он рассказывает о стратегиях, позволяющих опережать конкурентов, контролировать собственное эго, справляться с неудачами и ставить цели. Занятия включают домашние задания, которые должны закрепить полученные знания на практике.

Суду была представлена подробная программа курса, в которой описан путь Шона "Дидди" Комбса от скромного начала до мирового признания и статуса влиятельного бизнесмена. Адвокаты музыканта подчеркнули, что проект является важным и вдохновляющим этапом в жизни артиста.

Юридический контекст

Программа курса не содержит упоминаний о расследованиях против Комбса, связанных с проституцией. Защитники артиста просят суд приговорить его к 14 месяцам заключения, что немного больше времени, которое он уже провел за решеткой. Юристы считают, что проведение курса демонстрирует готовность Дидди к исправлению. В то же время прокуратура требует более одиннадцати лет тюремного заключения.

Образовательные инициативы в тюрьмах США

The Wall Street Journal отмечает, что обучение заключенных друг у друга — распространенная практика в американских тюрьмах. Такие программы помогают осужденным легче адаптироваться к жизни вне стен учреждения. Например, основательница Theranos Элизабет Холмс преподавала в тюрьме французский язык, а Сэм Бэнкман-Фрид, основавший FTX, помогал заключенным готовиться к экзаменам для получения аттестата о среднем образовании.

Советы шаг за шагом для участников курса

  1. Осваивать техники постановки целей и планирования.

  2. Работать над контролем эмоций и эго.

  3. Анализировать собственные ошибки и извлекать из них уроки.

  4. Выполнять практические задания для закрепления навыков.

  5. Использовать истории успеха наставника как источник мотивации.

А что если…

Если заключенный активно участвует в таких курсах, это повышает шансы на успешную адаптацию после выхода из тюрьмы и демонстрирует готовность к исправлению.

Интересные факты

  1. Пи Дидди начал музыкальную карьеру в 1980-х, постепенно став известным продюсером и предпринимателем.

  2. Многие американские тюрьмы активно используют образовательные программы как инструмент ресоциализации.

  3. Практика взаимного обучения помогает заключенным осваивать новые профессии и навыки, востребованные на свободе.

Исторический контекст

В США образовательные инициативы в тюрьмах имеют долгую историю. Они варьируются от изучения иностранных языков до профессиональной подготовки и навыков управления финансами. Такие программы способствуют снижению рецидивизма и помогают бывшим заключенным интегрироваться в общество.

