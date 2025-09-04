Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Posidonia oceanica, морские водоросли:
Posidonia oceanica, морские водоросли:
© Wikimedia Commons by Melina Marcou is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:06

Микроскопические водоросли, огромная проблема: накапливаемый уран угрожает экосистеме

Опасный уран в микромире: как диатомеи влияют на распространение радиоактивных веществ в океане

Диатомовые водоросли издавна занимают особое место в океанических экосистемах. Эти микроскопические обитатели морей образуют основу пищевых цепей, поддерживая существование миллионов видов.

Но новые данные поставили учёных в тупик: оказалось, что диатомеи способны накапливать уран. Факт тревожный, ведь радиоактивный металл, оказавшись внутри клетки, не исчезает бесследно — он может передаваться дальше по трофическим цепям, вплоть до попадания в пищу человека.

Первые подозрения учёных

Инициатором исследования стал Центр им. Гельмгольца в Дрезден-Россендорфе (HZDR). Эксперименты проводил французский аспирант Ихуа Хэ, занимавшийся радиохимией в рамках докторской работы. Результаты оказались настолько неожиданными, что их опубликовали в престижном издании Scientific Reports.

Химиков интересовало, как именно взаимодействует металл с диатомовыми клетками. Может ли он оседать только на поверхности кремниевых оболочек, или же способен проникать внутрь живых структур?

"Первый вопрос заключался в том, связывается ли уран только с внешней оболочкой водорослей или проникает внутрь", — сказала химик Сюзанна Закс из Института экологии ресурсов HZDR.

Как проходили опыты

Учёные выращивали колонии водорослей в стандартной питательной среде. Позже их помещали в раствор с ураном, а затем регулярно проверяли, сколько металла оставалось в жидкости. Такой подход позволил не только оценить общее количество поглощённого вещества, но и проследить динамику процесса.

Для детального анализа использовали электронную микроскопию и рентгеновскую спектроскопию. Эти методы помогли понять, где именно концентрируется металл и какие химические связи он образует.

Где скапливается уран

Результаты оказались тревожными. Металл фиксировался не только снаружи клеточной оболочки, но и проникал вглубь, чаще всего связываясь с фосфатными группами.

"Фосфатные группы, с которыми связывается уран, могут быть частью сахара, белка или даже неорганического вещества", — пояснил микробиолог Йоханнес Рафф из HZDR.

Дополнительные эксперименты с применением флуоресцентной спектроскопии выявили: существует два типа связей урана, и со временем они перераспределяются. Сначала металл закрепляется на поверхности, но спустя три дня начинает активно проникать внутрь клеток, образуя новые соединения. Инфракрасный анализ подтвердил наличие как карбоксильных, так и фосфатных взаимодействий.

Опасность для морской жизни

Главное беспокойство связано с тем, что диатомеи являются базовым звеном в морских экосистемах. Ими питаются планктонные ракообразные, которых в свою очередь поедают рыбы. Так радиоактивный металл способен "подниматься" по пищевой цепочке, накапливаясь в организме всё более крупных животных. В конечном счёте он может попасть и в рацион человека.

Причём источники загрязнения океанов ураном разнообразны. Это не только атомная энергетика, но и сельское хозяйство.

"По данным Федерального исследовательского центра сельского хозяйства, ежегодно в Германии на поля вместе с фосфатными удобрениями попадает 167 тонн урана", — отметил Рафф.

Дополнительно ситуация осложняется разработкой полезных ископаемых. При добыче редкоземельных металлов в воду нередко попадают радионуклиды, способные влиять на морские биосистемы.

Что пока неизвестно

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: картина пока далека от полной. Неясно, как на процесс влияют ассоциированные с диатомеями бактерии. Неизвестна и устойчивость образующихся связей — могут ли они разрушаться или изменяться со временем.

Для получения точных ответов нужны длительные наблюдения — не несколько дней, а месяцы и даже годы. Только после таких исследований можно будет оценить, насколько опасно для экологии и человека накопление урана в микроскопических морских организмах.

Три интересных факта

  1. Диатомеи отвечают примерно за 20% глобального производства кислорода — столько же выделяют все тропические леса вместе взятые.
  2. Эти водоросли используются в промышленности: из их кремниевых панцирей делают фильтры, абразивы и даже косметику.
  3. Некоторые виды диатомей применяют как индикаторы чистоты воды, так как они чувствительны к изменению химического состава среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хакеры применили модель Claude для атак на госучреждения и медслужбы — отчёт Anthropic сегодня в 3:57

Хакеры взяли в руки ИИ Claude — последствия ошеломили весь мир

Хакеры вооружились искусственным интеллектом: вирусы-вымогатели становятся автономными, а фальшивые резюме открывают двери в IT-корпорации.

Читать полностью » ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен сегодня в 2:16

GPS отказал у самолёта главы Еврокомиссии — Брюссель принимает экстренные меры

ЕС усиливает орбитальную группировку спутников после инцидента с самолётом Урсулы фон дер Ляйен. Болгария подозревает российское вмешательство.

Читать полностью » В сентябре Google добавила новые функции безопасности и резервного копирования в Play Services v25.34 сегодня в 4:27

Вышло сентябрьское обновление Google — смартфоны получили скрытую функцию безопасности

Google представила сентябрьское обновление системы Play: улучшена безопасность, упрощено подключение устройств и добавлены новые возможности Google Кошелька.

Читать полностью » США выделили $1 млрд на наступательные кибероперации, Google поддержал курс сегодня в 0:44

Google переходит в наступление — эпоха защиты закончилась

Google готовит новое подразделение для борьбы с хакерами, а США меняют курс в киберполитике. Что стоит за этой трансформацией и какие риски она несёт?

Читать полностью » Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу вчера в 23:10

Секрет Караля: лягушки раскрывают быстрый путь к устойчивости в кризисах

В Перу обнаружена уникальная 3800-летняя глиняная статуэтка лягушек из древней цивилизации Караль, раскрывающая символику воды и адаптацию к климатическим вызовам.

Читать полностью » Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки вчера в 23:09

Француженка живёт сразу в двух временах: редкий феномен памяти ошеломил учёных

Французская девушка с гипертимезией помнит жизнь до мелочей и может управлять эмоциями с помощью «комнат памяти». Учёные назвали её случай уникальным.

Читать полностью » Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире вчера в 23:09

Загадка древних торгов: каменный топор из Шотландии в могиле Британии

В Северном Йоркшире нашли уникальное кремационное захоронение бронзового века с редким каменным топором. Раскопки раскрывают тайны древних торговых путей и богатства эпохи.

Читать полностью » Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей вчера в 22:54

Затопленные тайны: быстрый доступ к историям, которые изменят ваше видение морей

Тайны древних цивилизаций под водой: учёные из Европы запускают проект SUBNORDICA для изучения затонувших земель Балтийского и Северного морей. Что они откроют?

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций
Красота и здоровье

Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет
Авто и мото

"Ингосстрах" назвал премиальные авто с наибольшим числом ДТП
Питомцы

Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя
Спорт и фитнес

Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу
Красота и здоровье

Екатерина Демьяновская объяснила связь между просмотром экранов во время еды и ожирением
Садоводство

Идеальные соседи для лука: как увеличить урожай с помощью правильного соседства
Туризм

Камчатка: традиции и блюда туристической рыбалки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet