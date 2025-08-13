Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Успел до пляжа — не успел до туалета: опасности, о которых не пишут в буклете тура

Врачи предупредили об опасности обезвоживания и осложнений при кишечной инфекции в поездке

Собираетесь в долгожданное путешествие и мечтаете о тёплом море, ярких фото и вкусной еде? Приятные планы легко может разрушить одна распространённая, но неловкая проблема — диарея путешественника. С ней, по данным экспертов, сталкиваются до 70% отдыхающих, особенно за границей.

Что это за синдром?
Хотя случаи кишечных расстройств у туристов фиксировались всегда, впервые "синдром путешественника" был описан лишь в 1963 году. Основная причина — попадание в желудочно-кишечный тракт патогенных микроорганизмов, чаще всего бактерий (в 90% случаев). Но виновниками могут быть и вирусы, а также простейшие.

Симптомы обычно появляются резко:

  • многократный водянистый стул,
  • спазмы в животе,
  • возможна тошнота или рвота.

Почему это происходит?
Основные причины диареи путешественника:

  • плохая гигиена,
  • употребление некачественной воды и пищи,
  • продукты, хранившиеся с нарушением условий,
  • нерегулярное питание и стресс,
  • смена часовых поясов, недосып, авиаперелёты.

Особенно уязвимы:

  • дети,
  • пожилые (65+),
  • люди с хроническими заболеваниями,
  • молодёжь в возрасте 20-30 лет.

Причём неприятности могут настигнуть не только в отпуске, но и уже после возвращения домой, если организм продолжает адаптироваться к смене среды и ритма жизни.

Когда нужна помощь?
Хотя чаще всего заболевание проходит в лёгкой форме и "ворует" максимум пару дней отдыха, бывают и более тяжёлые случаи. При ухудшении состояния рекомендуется сдать ПЦР-анализ на кишечные инфекции — Gastrointestinal Panel даёт результат уже через сутки и помогает определить конкретного возбудителя.

Среди возможных осложнений:

  • обезвоживание,
  • обострение хронических болезней,
  • синдром раздражённого кишечника после инфекции,
  • редкие аутоиммунные реакции, например синдром Гийена-Барре.

Как защититься?
Вот что важно помнить до и во время поездки:

  • Мойте руки как можно чаще, особенно перед едой.
  • Пейте только бутилированную воду.
  • Старайтесь избегать уличной еды и не пробуйте блюда сомнительного вида.
  • При первых признаках недомогания — следите за гидратацией, откажитесь от тяжёлой пищи.
  • Если появляются тревожные симптомы (повышенная температура, учащение стула, общая слабость, спутанность сознания), не откладывайте визит к врачу — промедление может обернуться серьёзными последствиями.

