Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медитация
Медитация
© https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:44

Как диафрагмальное дыхание спасает от тревоги: 4 простых шага к спокойствию

Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд

Тревога может настигнуть человека в любой момент, предупреждают специалисты. Однако существует простая практика, которая помогает быстро восстановить внутреннее равновесие.

В интервью Fox News Digital калифорнийский психиатр и основатель клиники Amen, доктор Дэниел Амен, отметил, что современное общество живёт в состоянии хронического напряжения. Он подчеркнул, что высокий уровень кортизола, вызванного стрессом, не только разрушает мозг, но и способствует появлению жировых отложений в области живота. По словам врача, поэтому крайне важно иметь систему контроля стресса.

Самым доступным способом он назвал диафрагмальное дыхание — технику глубокого вдоха, которая задействует живот и диафрагму. Схема упражнения выглядит так:

  1. вдохнуть глубоко в течение 4 секунд,
  2. задержать дыхание на 1,5 секунды,
  3. выдохнуть в течение 8 секунд,
  4. вновь задержать дыхание на 1,5 секунды.

Амен пояснил, что более продолжительный выдох запускает естественную реакцию расслабления. Этот процесс усиливает парасимпатический тонус — сигнал организму, что опасность миновала и можно успокоиться.

Психиатр отметил, что подобная практика не только снижает уровень тревожности, но и положительно влияет на вариабельность сердечного ритма, улучшая работу сердца и сосудов. Всего одна серия дыхательных циклов длится около 15 секунд. Если повторить её 4-6 раз, всё тело начинает расслабляться и возвращается чувство спокойствия.

Многие люди в состоянии панической атаки предпочитают покинуть место, где их накрывает приступ, будь то супермаркет или вечеринка. Однако доктор считает, что уход лишь закрепляет власть тревоги над человеком. Вместо этого он советует оставаться на месте, применять дыхательную технику и бороться с так называемыми "автоматическими негативными мыслями".

Амен подчеркнул, что в школе людей не учат критически относиться к собственным мыслям. Он добавил: если накатывают грусть, злость или паника, стоит записать возникающие идеи и спросить себя, насколько они соответствуют действительности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Звезда сегодня в 18:16

Голливудский миф о романтике алкоголя: почему он чуть не убил звезду "Гарри Поттера"

Гари Олдман признался, что 28 лет живет без алкоголя. Актер рассказал, почему начал пить, как удалось отказаться и что изменилось в его жизни.

Читать полностью » Как повышенная чувствительность связана с психическими расстройствами: даные Лондонского университета королевы Марии сегодня в 17:26

Тишина, свет, эмоции других — всё это способно сломать психику: новые данные о чувствительности

Новое исследование Лондонского университета королевы Марии выявило связь между чувствительностью к окружающей среде и психическими расстройствами, с данными более 12 тысяч участников.

Читать полностью » Ошибки в выборе подводки: почему голубая или чёрная могут испортить макияж сегодня в 17:25

Одна линия — и взгляд становится глубже и ярче: секрет выразительных глаз

Подводка способна изменить весь образ. Узнайте, какие цвета подходят карим, зелёным и голубым глазам, а от каких оттенков лучше отказаться.

Читать полностью » Медик Тимощенко предупредила: сливочное масло с алкоголем может вызвать рвоту и колику сегодня в 17:11

Народный метод обманул всех: почему масло не спасает от алкоголя

Гастроэнтеролог развеяла миф о сливочном масле: этот «народный способ» не спасает от опьянения, а в сочетании с алкоголем может вызвать панкреатит.

Читать полностью » Не просто вкус: горький кофе может спасти от серьезных болезней сегодня в 16:20

5 причин, почему горький кофе — ваш новый лучший друг для бодрости

Горький кофе без сахара: узнайте, какие уникальные преимущества он предлагает для здоровья и как его правильно включить в рацион.

Читать полностью » Психиатр Рабин предупредил, какие проблемы с памятью требуют обращения к врачу сегодня в 16:16

Не всякая потеря памяти безобидна: что отличает старение от болезни

Психиатр объяснил, как отличить возрастную забывчивость от деменции: когда забыть имя — это норма, а когда пора обратиться к врачу.

Читать полностью » Тренировка LPF улучшает осанку и уменьшает окружность живота сегодня в 16:12

Живот уходит без качалки: испанский метод покоряет фитнес-мир

Low Pressure Fitness — техника из Испании, которая помогает укрепить мышцы кора, уменьшить живот и улучшить осанку. Результаты заметны уже через 10 занятий.

Читать полностью » Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра сегодня в 16:11

Совет из Белого дома: как Мишель Обама предлагает искать любовь всей жизни

Мишель Обама раскрыла свой секрет удачного брака: бывшая первая леди уверена, что ключ к счастью в семье — это опыт свиданий и умение выбирать.

Читать полностью »

Новости
Еда

Хирург: алкоголь после инсульта повышает риск смерти от повторного приступа
Авто и мото

УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов "Спайсер" на заводе в Ульяновске
Культура и шоу-бизнес

В Тверской области летом 2026 года начнут съёмки сериала по пьесе Островского "Бесприданница"
Дом

Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки
Еда

Какие приправы использовать вместо соли — советы испанского диетолога
Наука и технологии

Ученые обнаружили древний сосуд с именем владелицы в Таджикистане
Садоводство

Пожелтевшие листья и плотные головки — признаки зрелого чеснока
Туризм

Туроператоры смогут ссылаться на разъяснения Минэкономразвития при спорах о штрафах за отсутствие гида
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru