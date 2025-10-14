Дом мечты превратился в миллионы: раскрыта сумма наследства Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон, обладательница "Оскара" и звезда культовых фильмов, скончалась в возрасте 79 лет. В свете её ухода СМИ активно обсуждают наследство артистки, оцениваемое в десятки миллионов долларов. Подробности завещания пока остаются тайной, но уже известно, что состояние Китон составляет около $100 млн.

Несмотря на то что Дайан никогда не была замужем и не имела биологических детей, в возрасте 50 лет она стала приёмной матерью: удочерила Декстер и усыновила Дьюка. Вопрос, кто именно станет наследником актрисы и какие активы получит каждый из них, пока остаётся открытым.

Карьера и инвестиции

Основу состояния Китон составила её успешная актерская деятельность. Звезда фильмов "Энни Холл" и "Крестный отец" стала настоящей легендой кино 1970-х годов, когда начала сотрудничество с Вуди Алленом. Её образ независимой, амбициозной женщины из Нью-Йорка быстро стал каноническим и вдохновлял поклонников и коллег.

Кроме кино, актриса проявляла себя как искусный инвестор в недвижимость. Она покупала дизайнерские дома, сама контролировала отделочные работы, а затем продавала их с выгодой. Особое место в её коллекции занимал так называемый "дом мечты" в Лос-Анджелесе.

"Дом мечты" и вдохновение

Китон посвятила проектированию и ремонту особняка с пятью спальнями почти десять лет. Актриса подробно описала процесс создания дома в книге под названием "Дом, который построил Pinterest". Идея кирпичного дома пришла к ней из детской сказки "Три поросенка" — с детства Дайан мечтала о жилье, построенном именно из кирпича.

Особняк был выставлен на продажу за $29 млн в начале 2025 года, когда состояние здоровья актрисы внезапно ухудшилось.

3 интересных факта

Китон вдохновлялась сказкой "Три поросенка" при проектировании своего дома. Актриса никогда не была замужем, но усыновила двух детей в зрелом возрасте. Её образ в фильмах Вуди Аллена стал символом независимой женщины Нью-Йорка 1970-х.

Исторический контекст

Дайан Китон вошла в историю Голливуда как символ женской независимости и элегантности. В 1970-х она задала новый стандарт образа женщины в кино, сочетая амбиции, стиль и глубину характера.