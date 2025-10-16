Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ruven Afanador is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:33

Обычная простуда стала приговором: какая болезнь забрала Дайан Китон за считанные месяцы

Представитель семьи подтвердил смерть Дайан Китон из-за пневмонии

16 октября стало известно, что легендарная актриса Дайан Китон, звезда фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл", ушла из жизни из-за осложнений, вызванных пневмонией. Ей было 79 лет. По словам близких, последние месяцы здоровье артистки стремительно ухудшалось.

"Семья Дайан очень благодарна за слова любви и поддержки, которые они получили от имени своей любимой. Она скончалась от пневмонии 11 октября", — заявил представитель семьи.

Родственники актрисы сообщили изданию People, что Китон умерла в субботу, 11 октября, в Калифорнии. В официальном заявлении также подчеркнули, что актриса была предана своим питомцам и долгие годы помогала приютам для бездомных животных.

"Она любила своих животных и неизменно поддерживала сообщество бездомных животных. Пожертвования в её память будут направлены в местный приют — это станет трогательной данью уважения к ней", — добавил представитель семьи.

Последние месяцы жизни

По словам друга актрисы, её состояние начало ухудшаться ещё весной. Несмотря на болезнь, Китон старалась сохранять привычный ритм жизни и не выносить проблемы на публику. В марте она внезапно выставила на продажу свой знаменитый "дом мечты" в Лос-Анджелесе — особняк, который сама проектировала и считала воплощением своего вкуса и стиля. Стоимость недвижимости составила 29 миллионов долларов.

Другой источник рассказал People, что Дайан обожала прогулки со своей собакой по району Брентвуд, где жила последние годы. Однако за пару месяцев до смерти соседи перестали её видеть на улицах. Последняя публикация актрисы в соцсетях датируется апрелем.

Путь легенды Голливуда

Дайан Китон вошла в историю Голливуда как одна из самых ярких актрис 1970–1990-х годов. Её утончённый стиль, ироничная манера игры и способность создавать сложные женские образы сделали её иконой своего времени. Роль Кей Адамс в "Крестном отце" принесла ей мировую известность, а фильм Вуди Аллена "Энни Холл" подарил долгожданный "Оскар".

В дальнейшем Китон снялась в десятках успешных проектов — от романтических комедий ("Любовь по правилам и без", "Пока не сыграл в ящик") до драматических лент ("Красота по-американски", "Семейный камень"). Её героини всегда отличались внутренней свободой и человечностью, а сама актриса оставалась символом интеллигентности и самоиронии.

Сравнение: культовые роли Китон

Год Фильм Роль Награды
1972 Крестный отец Кей Адамс "Золотой глобус" (ном.)
1977 Энни Холл Энни Холл "Оскар" — Лучшая актриса
2003 Любовь по правилам и без Эрика Барри "Золотой глобус" (ном.)
2005 Семейный камень Сибилл Стоун "Золотой глобус" (ном.)

Совет: как сохранить память об артисте

  1. Пересмотреть её лучшие фильмы — особенно те, где Китон раскрывается в неожиданных для себя жанрах.

  2. Прочитать её автобиографию "Then Again" - искренний рассказ о детстве, семье и поиске собственного "я".

  3. Поддержать приют для животных в её память — именно это просила семья актрисы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать симптомы простуды или кашель, особенно у пожилых.

  • Последствие: пневмония может развиться стремительно и привести к летальному исходу.

  • Альтернатива: своевременное обращение к врачу, вакцинация от пневмококковой инфекции и гриппа.

А что если…

А что если бы Дайан Китон не пошла в кино, а осталась в театре, где начинала карьеру? Возможно, мир никогда бы не узнал ту самую "Энни Холл" — женщину, которая сделала небрежный стиль и уверенность в себе новым эталоном женственности.

FAQ

Какой фильм стал для Китон переломным?
Фильм "Энни Холл" (1977) принёс актрисе "Оскар" и сделал её символом целой эпохи.

Сколько лет было актрисе на момент смерти?
Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет.

Почему она продавала дом в Лос-Анджелесе?
По словам друзей, решение было связано с ухудшением здоровья и желанием упростить образ жизни.

Мифы и правда

  • Миф: Китон перестала сниматься из-за конфликта с Голливудом.

  • Правда: актриса сознательно сократила проекты, чтобы больше времени проводить с семьёй и животными.

  • Миф: она была одинокой.

  • Правда: Дайан окружали близкие друзья, приёмные дети и любимые питомцы.

Исторический контекст

Дайан Китон начала карьеру в эпоху, когда Голливуд переживал "новую волну" — 1970-е годы стали временем перемен, экспериментов и сильных женских персонажей. Вместе с Аль Пачино, Джеком Николсоном и Вуди Алленом она сформировала облик американского кино, в котором актриса не просто украшение, а самостоятельный голос поколения.

