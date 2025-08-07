Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет отжимания
Девушка выполняет отжимания
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Одно движение — и руки меняются: что скрывают алмазные отжимания

Тренер Араухо назвала трицепс главной мышцей в алмазных отжиманиях

Когда речь заходит об универсальных упражнениях с собственным весом, отжимания по праву занимают первое место. Но даже среди них есть один вариант, который выделяется особенной эффективностью — алмазные отжимания. Они бросают вызов не только вашим рукам, но и координации, стабильности и выносливости.

Почему именно алмазные отжимания?

В отличие от классических отжиманий, "алмазная" вариация смещает акцент с грудных мышц на трицепсы. Это достигается за счёт положения рук: пальцы соединяются под грудью так, чтобы указательные и большие пальцы образовали ромб — отсюда и название.

По словам тренера по силовой подготовке из Нью-Йорка, Каролины Араухо, такие отжимания не просто развивают силу. Они укрепляют одну из самых нестабильных зон тела — плечевые суставы, улучшая общую функциональность рук.

Какие мышцы работают?

1. Трицепсы и бицепсы.

Главный герой этого упражнения — трицепс, мышца на задней стороне плеча. Именно он берёт на себя основную нагрузку при отжимании в узкой постановке рук. При этом бицепсы тоже включаются в работу, особенно в фазе опускания тела.

2. Грудные мышцы и дельтовидные.

Хотя грудные мышцы здесь не в центре внимания, они всё же активно участвуют, помогая трицепсам поднимать вес тела. Особенно задействуется верхняя часть грудной мышцы.

3. Мышцы кора.

И вот здесь — небольшой сюрприз. "Отжимания — это скрытое упражнение на пресс", — говорит Араухо. Чтобы тело оставалось в ровной линии от головы до пят, мышцы кора вынуждены постоянно сокращаться, обеспечивая стабильность и предотвращая прогиб в пояснице.

Как выполнять правильно?

Навык: средний уровень

Пошаговая техника:

  • Встаньте на колени и поставьте ладони так, чтобы пальцы образовали ромб.
  • Выпрямите ноги назад, зафиксировав тело в ровной линии.
  • Сохраняя напряжение в прессе, опуститесь вниз, пока грудь не окажется в нескольких сантиметрах от пола.
  • Локти немного расходятся в стороны, но не больше 45 градусов.
  • Вернитесь в исходное положение.

Совет: следите за тем, чтобы таз не проваливался вниз — удерживайте корпус напряжённым.

Попробуйте эти вариации

У стены.

Подойдёт новичкам: встаньте у стены, руки в "алмазной" позиции — и отжимайтесь под углом. Меньше нагрузка, больше контроля.

С уклоном.

Хотите упростить упражнение? Поставьте руки на возвышение (например, скамью). А чтобы усложнить — наоборот, поднимите ноги, а руки оставьте на полу.

На фитболе.

Разместите ступни или колени на мяче — и почувствуете, как стабилизирующие мышцы работают на максимум. Чем выше нестабильность, тем сильнее вызов.

Зачем включать в тренировку?

Алмазные отжимания — это простой способ прокачать руки, грудь и пресс без дополнительного оборудования. Особенно полезны они тем, кто хочет укрепить суставы и улучшить контроль над телом. К тому же это упражнение легко варьировать под любой уровень подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Школьник из Техаса отобрался на чемпионат мира, обогнав олимпийцев на ЧЕ США по лёгкой атлетике сегодня в 1:15

Он должен был просто участвовать, а стал сенсацией — как школьник обошёл лучших бегунов США

16-летний Купер Люткенхаус установил мировой рекорд на 800 м и выбил олимпийцев из тройки лидеров. Теперь он едет на чемпионат мира в Токио.

Читать полностью » Учёные из PLOS One назвали HIIT эффективной тренировкой для сжигания жира сегодня в 1:10

Тренировка, после которой жир сгорает даже во сне: что делают те, у кого нет времени

Вы не поверите, что можно прокачать всё тело всего за 15 минут без спортзала и снарядов. Этот комплекс HIIT — находка для занятых и амбициозных.

Читать полностью » Йога может усиливать боли в спине при недостаточной гибкости — данные врачей сегодня в 0:10

Йога, которая вредит: почему спина страдает даже у опытных практиков

Йога может как избавить от боли в спине, так и усугубить её — всё зависит от техники. Разбираем 10 популярных ошибок в асанах и показываем, как их исправить.

Читать полностью » Отжимания с узким и широким хватом активируют разные группы мышц вчера в 23:26

Лучше, чем тренажёр и дешевле абонемента: как отжимания вытесняют зал

Один вид упражнений, который поможет прокачать мышцы, выносливость и осанку — от классики до плиометрики: фитнес-эксперт делится лучшими вариациями.

Читать полностью » Эксперты: мёртвый вис укрепляет хват и снижает боли в спине без тренажёров вчера в 22:26

Минус боль в спине, плюс ровная осанка: одно упражнение без движений творит чудеса

Упражнение, которое займёт минуту, но укрепит хват, снимет нагрузку с позвоночника и исправит осанку. И всё, что нужно — это турник.

Читать полностью » Учёные: ожирение — хроническое заболевание, а не результат лени или переедания вчера в 21:16

Диеты вредят, стыд не помогает, а гены — не приговор: правда о лишнем весе без иллюзий

Почему «меньше ешь — больше двигайся» не всегда работает, как диеты вредят психике и что делать, если в семье есть лишний вес — научные ответы на популярные мифы.

Читать полностью » Копенгагенские биологи нашли кишечные бактерии, влияющие на вес и обмен веществ вчера в 20:16

Эти два белка в кишечнике могут сделать тебя стройнее — и без спорта

Почему быстрая ходьба лучше долгих прогулок, диетическая газировка опаснее сахара, а сон по графику важнее восьми часов — наука даёт неожиданные ответы.

Читать полностью » Кундалини-йога может вызывать побочные эффекты при неправильной практике — мнение автора книги по чакрам вчера в 19:50

Пробуждение, за которое платят сном и разумом: чем опасна кундалини-йога

Кундалини-йога может подарить просветление или встряхнуть до глубин души. Разбираемся, как она работает — и почему с ней не стоит шутить.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России могут ввести штраф до 30 тысяч рублей за езду на питбайке по дорогам общего пользования
Красота и здоровье

Красный и черный рис: в чем их суперсила для здоровья – раскрываем пользу
Спорт и фитнес

Упражнения для устранения обвисшего живота рекомендованы Американским колледжем кардиологии
Туризм

Как я хотел заказать кофе, а получил сюрприз от официанта в Черногории
Еда

Рецепт турецких котлет чиг кефте: ингредиенты и способ приготовления
Еда

Афганский казан: метод приготовления свинины с идеальной мягкостью
Еда

Классический рецепт греческой мусаки: ингредиенты и пошаговое приготовление
Дом

Пыль, пот и пятый этаж: как выжить без лифта во время стройки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru