Одно движение — и руки меняются: что скрывают алмазные отжимания

Когда речь заходит об универсальных упражнениях с собственным весом, отжимания по праву занимают первое место. Но даже среди них есть один вариант, который выделяется особенной эффективностью — алмазные отжимания. Они бросают вызов не только вашим рукам, но и координации, стабильности и выносливости.

Почему именно алмазные отжимания?

В отличие от классических отжиманий, "алмазная" вариация смещает акцент с грудных мышц на трицепсы. Это достигается за счёт положения рук: пальцы соединяются под грудью так, чтобы указательные и большие пальцы образовали ромб — отсюда и название.

По словам тренера по силовой подготовке из Нью-Йорка, Каролины Араухо, такие отжимания не просто развивают силу. Они укрепляют одну из самых нестабильных зон тела — плечевые суставы, улучшая общую функциональность рук.

Какие мышцы работают?

1. Трицепсы и бицепсы.

Главный герой этого упражнения — трицепс, мышца на задней стороне плеча. Именно он берёт на себя основную нагрузку при отжимании в узкой постановке рук. При этом бицепсы тоже включаются в работу, особенно в фазе опускания тела.

2. Грудные мышцы и дельтовидные.

Хотя грудные мышцы здесь не в центре внимания, они всё же активно участвуют, помогая трицепсам поднимать вес тела. Особенно задействуется верхняя часть грудной мышцы.

3. Мышцы кора.

И вот здесь — небольшой сюрприз. "Отжимания — это скрытое упражнение на пресс", — говорит Араухо. Чтобы тело оставалось в ровной линии от головы до пят, мышцы кора вынуждены постоянно сокращаться, обеспечивая стабильность и предотвращая прогиб в пояснице.

Как выполнять правильно?

Навык: средний уровень

Пошаговая техника:

Встаньте на колени и поставьте ладони так, чтобы пальцы образовали ромб.

Выпрямите ноги назад, зафиксировав тело в ровной линии.

Сохраняя напряжение в прессе, опуститесь вниз, пока грудь не окажется в нескольких сантиметрах от пола.

Локти немного расходятся в стороны, но не больше 45 градусов.

Вернитесь в исходное положение.

Совет: следите за тем, чтобы таз не проваливался вниз — удерживайте корпус напряжённым.

Попробуйте эти вариации

У стены.

Подойдёт новичкам: встаньте у стены, руки в "алмазной" позиции — и отжимайтесь под углом. Меньше нагрузка, больше контроля.

С уклоном.

Хотите упростить упражнение? Поставьте руки на возвышение (например, скамью). А чтобы усложнить — наоборот, поднимите ноги, а руки оставьте на полу.

На фитболе.

Разместите ступни или колени на мяче — и почувствуете, как стабилизирующие мышцы работают на максимум. Чем выше нестабильность, тем сильнее вызов.

Зачем включать в тренировку?

Алмазные отжимания — это простой способ прокачать руки, грудь и пресс без дополнительного оборудования. Особенно полезны они тем, кто хочет укрепить суставы и улучшить контроль над телом. К тому же это упражнение легко варьировать под любой уровень подготовки.