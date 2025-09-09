Прощайте, квантовые сенсоры прошлого: ученые нашли революционное решение в алмазах

Учёные из Городского колледжа Нью-Йорка зафиксировали неожиданный эффект в поведении квантового источника света — азотно-вакансионного центра внутри алмазной решётки. Эксперимент показал: то, что раньше считалось недостатком этого элемента, может стать основой для новых квантовых технологий.

В чём суть открытия

Азотно-вакансионный центр (NV-центр) в алмазе давно изучается как перспективный источник одиночных фотонов для квантовых вычислений и сенсоров. Однако его свечение обычно было хаотичным и размытым, что мешало применять центр в точных системах.

В новой работе под руководством физика Карлоса Мерилеса, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, показано: нестабильность спектра на самом деле можно использовать как преимущество. Помещённый в специально созданную оптическую конструкцию, NV-центр реагирует на движение сканирующего устройства необычным образом, генерируя свет с уникальными свойствами.

Новые возможности

Квантовые связи на чипах. Ранее одной из главных проблем была нестабильность спектра. Теперь же она помогает создавать более устойчивые связи между спинами и фотонами прямо на микрочипах. Усовершенствованные сенсоры. Учёные реконструировали карты оптических полей с учётом поляризации и высокой чёткостью, используя анализ излучения NV-центров. Биомедицинские приложения. Чувствительность к поляризации открывает путь к выявлению хиральных соединений, играющих ключевую роль в биологии и медицине.

"Такая восприимчивость к поляризации в перспективе позволит выявлять хиральные соединения, важные для биологических и медицинских исследований", — отметил Карлос Мерилес.

Почему это важно

Исследование показывает, как слабая сторона — размытость спектра — превращается в мощный инструмент. Это может привести к появлению новых поколений квантовых сенсоров, сканеров и даже вычислительных систем. Учёные считают, что работа расширит понимание взаимодействия квантовых источников с материалами и ускорит внедрение технологий будущего.

