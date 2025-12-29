Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Диалог состоялся — иллюзий меньше: урегулирование по-прежнему зависит от Москвы и Вашингтона

Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не меняют ключевой расстановки сил в вопросе урегулирования украинского кризиса. Основные рычаги влияния по-прежнему находятся у Москвы и Вашингтона, тогда как роль европейских политиков остается деструктивной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает ТАСС.

Оценка переговоров и роль сторон

По словам сенатора, определенное движение в сторону урегулирования просматривается, однако делать окончательные выводы пока преждевременно из-за большого числа неопределенностей. При этом он подчеркнул, что реальное влияние на процесс имеют именно Россия и Соединенные Штаты.

"Есть ощущение наметившегося движения вперед. Но окончательные оценки давать пока рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно — ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке. Что и требовалось доказать", — написал Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Переговоры Трампа и Зеленского

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 28 декабря в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич во Флориде. По итогам переговоров американский лидер признал, что территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования остается нерешенным.

В то же время Трамп заявил, что Россия, США и Украина сейчас находятся "намного ближе" к возможной договоренности, чем ранее. По его оценке, соглашение может быть выработано в течение нескольких недель. Однако американский президент не исключил и сценарий, при котором компромисс так и не будет достигнут.

Перспективы урегулирования

Заявления сторон демонстрируют разнонаправленные оценки текущей ситуации. В Москве подчеркивают решающую роль прямого диалога между Россией и США, тогда как перспективы многосторонних форматов с участием европейских стран оцениваются скептически. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от конкретных шагов ключевых игроков и готовности сторон к реальным компромиссам.

