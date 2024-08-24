Региональные вариации языка, обусловленные географическим положением, характерны не только для человеческого общества, но и для птичьего мира.

Американские ученые обнаружили в вокализации коста-риканских попугаев особенности, связанные с местом обитания, которые претерпели изменения с течением времени. Примечательно, что исследование фокусировалось не на инстинктивных сигналах, используемых для поиска партнера или защиты территории, а на повседневном "разговорном языке" пернатых.

Орнитологи активно изучают звуковую коммуникацию птиц с целью углубления знаний о голосовом аппарате, системах общения и культурных аспектах человеческого общества. Недавние исследования выявили связь между генами, влияющими на темп и ритм птичьего пения, и генами, ответственными за человеческую речь и ее нарушения.

Группа специалистов из Питтсбургского университета в Джонстауне и Университета штата Нью-Мексико на протяжении 22 лет наблюдала за коммуникацией попугаев в Коста-Рике. Ученым удалось не только выявить вариации криков, зависящие от ареала обитания, но и зафиксировать их эволюцию во времени. Результаты этого масштабного исследования были опубликованы в авторитетном научном издании Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Объектом изучения стали желтошейные амазоны (Amazona auropalliata) — крупные попугаи, образующие долгосрочные пары и ведущие социальный образ жизни. Их коммуникативный репертуар включает как врожденные сигналы, так и "контактные крики" — аналог разговорного языка, используемого для повседневного общения.

Именно в системе контактных криков были обнаружены территориальные различия, сопоставимые с региональными диалектами человеческого языка. В 1994 году ученые идентифицировали три типа таких сигналов, характерных для конкретных географических зон: северный, южный и никарагуанский. На протяжении почти десятилетия ситуация оставалась стабильной, однако к 2016 году картина существенно изменилась.

Границы между северным и южным диалектами стали менее четкими, появились "гибридные" формы вокализации. Более того, увеличилось число попугаев, использующих элементы обоих диалектов в своей коммуникации.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что наблюдаемые изменения могут быть связаны с сокращением популяции желтошейных амазонов в последние годы. Вырубка лесов под сельскохозяйственные угодья привела к трансформации социальной структуры популяций этого вида. Адаптируясь к новым условиям, птицы, вероятно, стали более восприимчивы к диалектам друг друга, стремясь поддерживать связь с более широким кругом сородичей.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты предоставляют новую информацию о механизмах развития

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