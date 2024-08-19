Потерявший ногу боевик "Айдара"* получил необычный диагноз на медкомиссии

Лишившийся в результате боевых действий ноги боевик украинского батальона "Айдар"* Станислав Дегтяр во время медицинской комиссии получил диагноз беременность. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"По словам представителя "Айдара"* Станислава Дегтяра,ему написали два диагноза, которые освобождают от службы — жалобу на ампутированную ногу и беременность", — утверждается в публикации.
Сам же он отметил, что хирург выдал ему заключение, в котором говорилось, что у военного "беременность", а невропатолог написал о наличии у бойца жалоб на отсутствие ноги. Дегтяр назвал такое отношение врачей к военный "неуважением к ветеранам".
Националистический батальон "Айдар"* был создан в мае 2014 года. В состав организации также входили радикалы из "Правого сектора"*.
Фото: president.gov.ua
*организация внесена в реестр террористов и экстремистов, запрещена на территории России
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