чикунгунья
© commons.wikimedia.org by US Department of Agriculture is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:58

Диагноз не подтвердился, тревога осталась: в Уссурийске напомнили о симптомах лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья в Азии превысила десять тысяч случаев — сообщили врачи Уссурийской городской больницы

В Уссурийске зафиксировали случай госпитализации мужчины с подозрением на лихорадку чикунгунья. После обследования опасный диагноз не подтвердился, однако врачи сочли необходимым напомнить жителям о симптомах заболевания. Поводом стала напряжённая эпидемиологическая ситуация в Азии, где число заразившихся продолжает стремительно расти.

Эпидемиологическая ситуация в Азии

"С июня этого года в китайской провинции Гуандун зафиксировано уже более 10 тысяч случаев. Наибольшую тревогу вызывают эпидемические всплески в ряде южных регионов Китая — в том числе в Чжэцзяне, Фуцзяне, Хайнане, Юньнани и Гуанси-Чжуанском автономном районе. По всей видимости, распространение инфекции связано с повышенным уровнем осадков в сезон дождей", — сообщили в пресс-службе Уссурийской центральной городской больницы.

Специалисты отмечают, что сочетание жаркой погоды и обильных осадков создаёт благоприятные условия для размножения комаров рода Aedes, которые и являются основными переносчиками вируса.

Как передаётся лихорадка чикунгунья

  • Основной путь заражения — укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus.

  • Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней.

  • Человек не является постоянным носителем: вирус передаётся только через укусы насекомых.

Симптомы инфекции

Заболевание начинается резко и сопровождается выраженными проявлениями:

  • внезапный подъём температуры;

  • сильные боли в суставах, которые могут сохраняться неделями;

  • головная боль и мышечные боли;

  • сыпь и отёки;

  • возможны тошнота и боли в животе.

Название "чикунгунья" в переводе с одного из африканских диалектов означает "искривлённый" — именно так описывают походку больных, страдающих от суставных болей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать лихорадку и пытаться лечиться самостоятельно.
    Последствие: риск осложнений со стороны сердца, нервной системы и зрения.
    Альтернатива: при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

  • Ошибка: использовать антибиотики.
    Последствие: отсутствие эффекта и побочные реакции.
    Альтернатива: симптоматическое лечение — жаропонижающие и обезболивающие по назначению врача.

  • Ошибка: пренебрегать средствами защиты от комаров.
    Последствие: высокий риск заражения во время поездки в эндемичные регионы.
    Альтернатива: репелленты, москитные сетки, закрытая одежда.

А что если…

А что если вирус появится на Дальнем Востоке массово? В таком случае потребуется усиленный санитарный контроль на границе, расширение противомоскитных мероприятий и подготовка медицинских учреждений к приёму пациентов. В условиях глобализации занос инфекции в новые регионы остаётся реальной угрозой.

FAQ

Можно ли заразиться чикунгуньей от человека?
Нет, передача идёт только через укусы комаров.

Есть ли вакцина от чикунгуньи?
На данный момент лицензированных вакцин нет, ведутся клинические исследования.

Как защититься в поездке?
Используйте репелленты, носите закрытую одежду, устанавливайте москитные сетки в местах проживания.

Мифы и правда

  • Миф: чикунгунья смертельна для всех.
    Правда: большинство людей выздоравливает, осложнения встречаются редко.

  • Миф: болезнь можно вылечить антибиотиками.
    Правда: антибиотики не действуют на вирус, лечение только симптоматическое.

  • Миф: если в России не зафиксированы массовые случаи, опасаться нечего.
    Правда: при поездках в эндемичные страны риск заражения сохраняется.

Исторический контекст

  1. Вирус чикунгунья впервые был выявлен в Танзании в 1952 году.

  2. В 2000-х годах произошли крупные вспышки в Индии и на островах Индийского океана.

  3. В последние годы заболевание стало активно распространяться в странах Азии и Латинской Америки, что связывают с изменением климата.

