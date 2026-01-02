Диагноз есть — причины нет: болезни, которые медицина до сих пор не объяснила

Иногда даже после обследований и постановки диагноза пациент так и не получает чёткого ответа на главный вопрос — почему болезнь возникла. Подобная неопределённость характерна не только для редких случаев, но и для широко известных заболеваний. О пяти таких "медицинских загадках", причины которых до сих пор не имеют однозначного объяснения, рассказывает "Лента.ру".

Шизофрения

Шизофрения относится к тяжёлым психическим расстройствам и проявляется нарушениями мышления, эмоций и поведения. Заболевание серьёзно осложняет социальную жизнь: человеку становится трудно поддерживать общение, работать и в ряде случаев даже обслуживать себя самостоятельно.

Несмотря на то что шизофрения встречается менее чем у 1% населения, риск её развития у близких родственников пациентов заметно выше и достигает примерно 10%. При этом распространённый стереотип об агрессивности больных не подтверждается: большинство пациентов не представляют опасности для окружающих, особенно при регулярном лечении.

Точной причины возникновения шизофрении медицина пока не знает. Учёные рассматривают генетическую предрасположенность, перенесённые инфекции, осложнения беременности и родов, а также особенности структуры и биохимии мозга. Заболевание считается неизлечимым, поэтому терапия направлена на снижение выраженности симптомов и улучшение качества жизни.

Эпилепсия

Эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний, известных человечеству с древних времён. Она связана с нарушениями электрической активности мозга и проявляется приступами, которые могут протекать по-разному. Судорожные припадки с потерей сознания — лишь одна из возможных форм, тогда как всего описано около 30 типов приступов.

Активная форма эпилепсии встречается у 4-10 человек из тысячи. Во многих случаях врачи не могут установить точную причину болезни — такую форму называют криптогенной. Это одна из самых сложных для диагностики разновидностей эпилепсии.

Роль наследственности считается значимой: наличие заболевания у близких родственников повышает риск. Также эпилепсия может развиваться после травм головы, инсульта, опухолей или инфекций мозга. В последние годы обсуждается возможная связь болезни с микробиотой кишечника, однако эта гипотеза пока не получила окончательного подтверждения.

Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные суставы. Чаще всего поражаются кисти, запястья и стопы, однако воспалительный процесс может затрагивать и крупные суставы.

Женщины сталкиваются с этим заболеванием в два-три раза чаще мужчин, а пик заболеваемости обычно приходится на возраст старше 55-60 лет. При этом ревматоидный артрит считается системной патологией и может затрагивать сердце, лёгкие и нервную систему.

Причина сбоя иммунитета остаётся неясной. Генетическая предрасположенность важна, но сама по себе не запускает болезнь. В качестве возможных пусковых факторов рассматриваются курение, ожирение, инфекции и изменения состава кишечной микрофлоры. Полностью вылечить артрит невозможно, однако современные препараты позволяют замедлить разрушение суставов и сохранить подвижность.

Мигрень

Мигрень — это не просто сильная головная боль, а самостоятельное неврологическое заболевание. Приступы часто носят пульсирующий характер, длятся от нескольких часов до трёх суток и сопровождаются тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звукам.

Заболевание значительно чаще встречается у женщин, что связывают с гормональными колебаниями в разные периоды жизни. Несмотря на многовековую историю наблюдений, точная причина мигрени до сих пор не установлена.

Исследователи считают, что важную роль играет наследственность и воспаление окончаний тройничного нерва. Приступы могут провоцировать стресс, нарушения сна, отдельные продукты, алкоголь, резкие запахи и погодные изменения. Полного излечения не существует, но медикаменты позволяют купировать приступы и снизить их частоту.

Эндометриоз

Эндометриоз относится к числу самых распространённых и при этом наименее понятных гинекологических заболеваний. При нём ткань, сходная с эндометрием, разрастается за пределами матки — на яичниках, трубах, кишечнике и других органах малого таза.

Очаги эндометриоза реагируют на менструальный цикл, вызывая воспаление, боли и со временем образование спаек. По данным ВОЗ, заболеванием страдают около 10% женщин репродуктивного возраста во всём мире.

Причины развития эндометриоза остаются предметом споров. Наиболее известная теория связывает его с ретроградной менструацией, однако она не объясняет всех случаев. Также обсуждаются генетические факторы, иммунные нарушения и гормональные сбои. Лечение направлено на контроль боли и симптомов, а также на сохранение репродуктивной функции.