Диабет без предупреждения: болезнь может развиваться скрытно
С возрастом риск развития сахарного диабета второго типа заметно возрастает, и особое внимание этому стоит уделять людям старше 80 лет. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, ключевым фактором становится снижение чувствительности клеток к инсулину, которое развивается на фоне избыточной массы тела.
"Чувствительность клеток к инсулину раздаивается на фоне избыточной массы тела. Диабет второго типа не отличается очевидными симптомами", — пояснила врач.
Основные провокаторы болезни
В пожилом возрасте важную роль играют пищевые привычки. Чрезмерное употребление сладостей и быстрых углеводов способно ускорить развитие заболевания. При этом диабет может долго оставаться незамеченным из-за стёртой симптоматики.
Как снизить риски
Чтобы не допустить развития болезни, врач рекомендует:
• включать в рацион больше белка и клетчатки;
• ограничивать быстрые углеводы и сладости;
• регулярно сдавать кровь на уровень сахара;
• поддерживать физическую активность.
Даже лёгкие прогулки или простая гимнастика способны помочь в контроле веса и улучшении чувствительности тканей к инсулину.
Таким образом, внимательное отношение к питанию и образу жизни позволяет существенно снизить вероятность столкнуться с диабетом в пожилом возрасте.
