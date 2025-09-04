Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сахарный диабет
Сахарный диабет
Опубликована сегодня в 9:18

Диабет без предупреждения: болезнь может развиваться скрытно

Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила о риске диабета 2 типа у людей старше 80 лет

С возрастом риск развития сахарного диабета второго типа заметно возрастает, и особое внимание этому стоит уделять людям старше 80 лет. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, ключевым фактором становится снижение чувствительности клеток к инсулину, которое развивается на фоне избыточной массы тела.

"Чувствительность клеток к инсулину раздаивается на фоне избыточной массы тела. Диабет второго типа не отличается очевидными симптомами", — пояснила врач.

Основные провокаторы болезни

В пожилом возрасте важную роль играют пищевые привычки. Чрезмерное употребление сладостей и быстрых углеводов способно ускорить развитие заболевания. При этом диабет может долго оставаться незамеченным из-за стёртой симптоматики.

Как снизить риски

Чтобы не допустить развития болезни, врач рекомендует:
• включать в рацион больше белка и клетчатки;
• ограничивать быстрые углеводы и сладости;
• регулярно сдавать кровь на уровень сахара;
• поддерживать физическую активность.

Даже лёгкие прогулки или простая гимнастика способны помочь в контроле веса и улучшении чувствительности тканей к инсулину.

Таким образом, внимательное отношение к питанию и образу жизни позволяет существенно снизить вероятность столкнуться с диабетом в пожилом возрасте.

