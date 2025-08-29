Диабет подкрадывается незаметно: какие ошибки открывают ему дверь

Профилактика диабета во многом зависит не только от питания, но и от образа жизни. Эндокринолог Ксения Потмальникова напомнила, что важно исключить из рациона продукты, перегружающие организм и нарушающие обмен веществ. К таким относятся сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, фастфуд, жирная пища и переработанное мясо. Не меньшую угрозу представляет чрезмерное употребление алкоголя, которое значительно повышает вероятность развития диабета.

Вредные привычки и риск заболевания

По словам специалиста, привычка курить и отсутствие регулярной физической активности усиливают нагрузку на организм. Это снижает его способность контролировать уровень сахара в крови и со временем может привести к диабету второго типа. Даже при нормальном весе малоподвижный образ жизни становится фактором риска, а регулярные тренировки способны существенно снизить вероятность болезни.

Роль сна и отдыха

Недостаток сна, хроническая усталость и бессонница нарушают работу эндокринной системы. Организм перестает правильно реагировать на выработку инсулина, и со временем это создает благоприятную почву для развития диабета. Специалисты советуют соблюдать режим дня и спать не менее семи-восьми часов, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Стресс как скрытая угроза

Длительное эмоциональное напряжение также негативно отражается на состоянии здоровья. Постоянный стресс провоцирует выброс гормонов, влияющих на обмен сахара в крови. Если такие состояния повторяются регулярно, это повышает риск метаболических нарушений. Поэтому важна не только физическая активность, но и умение восстанавливаться — прогулки, дыхательные практики, медитация или просто полноценный отдых помогают поддерживать баланс.

Итог

Снижение риска диабета возможно при комплексном подходе: здоровое питание, отказ от вредных привычек, регулярные нагрузки, полноценный сон и контроль уровня стресса.