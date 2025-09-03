Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:26

Сладости становятся ядом: чем опасны быстрые углеводы в пожилом возрасте

Врач Чернышова: избыток сладостей и углеводов провоцирует диабет у пожилых людей

С возрастом риск развития хронических заболеваний значительно возрастает, и сахарный диабет — одно из самых распространённых среди них. Доктор Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, почему люди старше 80 лет особенно уязвимы и как можно снизить вероятность болезни.

Особенности диабета в пожилом возрасте

По словам врача, у людей старшего поколения чувствительность клеток к инсулину снижается, особенно при избыточной массе тела. Это и становится главным фактором развития диабета второго типа.

Опасность заключается в том, что заболевание часто протекает без ярко выраженных симптомов. Человек может долго не подозревать о проблеме, пока не появляются осложнения.

Что провоцирует диабет после 80 лет

В пожилом возрасте серьёзным фактором риска становится чрезмерное употребление сладостей и быстрых углеводов. Они перегружают организм, вызывая скачки уровня сахара в крови и усиливая нагрузку на поджелудочную железу.

"В пожилом возрасте провокатором диабета может стать избыточное потребление сладостей и быстрых углеводов", — подчеркнула Чернышова.

Как снизить риски

Эксперт рекомендует уделять особое внимание питанию. Рацион должен включать достаточное количество белка и клетчатки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара и улучшают обмен веществ.

Не менее важен контроль — регулярная сдача анализов крови позволяет вовремя выявить скрытое развитие заболевания.

Роль физической активности

Даже в пожилом возрасте физическая активность играет ключевую роль. Посильные нагрузки — прогулки, гимнастика, плавание — помогают организму лучше усваивать глюкозу и снижают риск осложнений.

Таким образом, правильное питание, умеренные физические нагрузки и регулярный контроль уровня сахара позволяют снизить вероятность развития диабета и сохранить активность даже после 80 лет.

