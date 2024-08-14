Эта специя снижает сахар на 25% — узнай, как её использовать правильно

Исследователи установили, что потребление перемолотых семян пажитника может снизить уровень сахара в крови натощак на 25%. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature EJCR.
В рамках восьминедельного эксперимента, в котором участвовали люди с диабетом, участникам предлагалось ежедневно употреблять по десять граммов перемолотых семян пажитника.
Пажитник — это однолетнее травянистое растение из семейства Бобовых, широко используемое в качестве приправы.
Участники эксперимента добавляли семена пажитника в йогурт или употребляли их после вымачивания в горячей воде. Исследование показало, что употребление семян после вымачивания значительно снижало уровень глюкозы натощак на 25%, триглицеридов — на 30%, а "плохого" холестерина (ЛПНП) — на 30,6%. Те, кто добавлял семена пажитника в йогурт, не показали значительных улучшений здоровья.
Ученые считают, что терапевтический эффект пажитника связан с высоким содержанием клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов, помогая поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
Фото: commons. wikimedia.org/ZaldyImg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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