Эта специя снижает сахар на 25% — узнай, как её использовать правильно

Исследователи установили, что потребление перемолотых семян пажитника может снизить уровень сахара в крови натощак на 25%. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature EJCR.

В рамках восьминедельного эксперимента, в котором участвовали люди с диабетом, участникам предлагалось ежедневно употреблять по десять граммов перемолотых семян пажитника.

Пажитник — это однолетнее травянистое растение из семейства Бобовых, широко используемое в качестве приправы.

Участники эксперимента добавляли семена пажитника в йогурт или употребляли их после вымачивания в горячей воде. Исследование показало, что употребление семян после вымачивания значительно снижало уровень глюкозы натощак на 25%, триглицеридов — на 30%, а "плохого" холестерина (ЛПНП) — на 30,6%. Те, кто добавлял семена пажитника в йогурт, не показали значительных улучшений здоровья.

Ученые считают, что терапевтический эффект пажитника связан с высоким содержанием клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов, помогая поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

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