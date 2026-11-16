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Мониторинг уровня сахара
Мониторинг уровня сахара
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:55

Сахарный диабет можно приблизить собственным рационом: какие ошибки особенно опасны

Неправильное питание и дисбаланс между потреблением энергии и ее расходом являются ключевыми факторами развития сахарного диабета второго типа, который при коррекции образа жизни считается излечимым заболеванием, пояснил физиолог, спортивный тренер, председатель клуба "Прощай, диабет!" Борис Жерлыгин. В комментарии для NewsInfo эксперт подробнее прокомментировал тему.

Специалист подчеркнул, что сегодня около девяноста процентов населения потребляют избыточное количество углеводов, что создает колоссальную нагрузку на инсулин-продуцирующие клетки. По его словам, постоянный избыток сахаров заставляет организм включать защитные механизмы, снижая чувствительность тканей к гормону, что неизбежно ведет к метаболическим сбоям.

При этом многие пациенты не осознают, что изменение привычных параметров тела может быть первым сигналом о подступающей болезни. Жерлыгин напомнил, что еще в 2020 году академик Шестакова подтвердила возможность излечения диабета второго типа через изменение образа жизни, а не только с помощью медикаментозного вмешательства.

"Диабет излечивается образом жизни, а не лекарствами. Лекарств для излечения диабета не существует, но закупают-то именно лекарства и всякую ерунду, которыми излечить диабет невозможно. И количество диабетиков растет", — рассказал Жерлыгин.

Физиолог обратил внимание на то, что медицина практически не использует методы повышения функциональных возможностей печени и систем детоксикации. Кроме того, серьезной угрозой является дефицит специфических химических веществ в рационе.

Специалист подчеркнул, что отсутствие в питании хрома, цинка или меди напрямую провоцирует развитие патологии. Проблему усугубляет и недостаток физической активности, хотя врачи часто предупреждают, как опасно ложиться сразу после приема пищи, нарушая естественные процессы усвоения глюкозы.

Особую тревогу у эксперта вызывает состояние здоровья подрастающего поколения. Несбалансированное питание и обилие "пустых" калорий закладывают фундамент для хронических заболеваний в будущем. Важно помнить, что избыточная масса тела в раннем возрасте нередко становится причиной системных гормональных сбоев, которые проявляются лишь спустя десятилетия. По мнению физиолога, решить проблему можно только через комплексное обучение населения правилам движения и питания.

"Есть вещества химические, без которых диабет развивается. Например, хрома нет — будет диабет, цинка нет — будет диабет. Меди недостаточно — будет диабет. Если нет коррекции по химическому составу, то человек играет в рулетку", — пояснил специалист.

В завершение Жерлыгин отметил, что суммарные энергозатраты организма должны соответствовать объему съеденного, чтобы не допускать критического накопления избытков. Даже если показатели глюкозы уже вышли за пределы нормы, состояние преддиабета остается обратимым при условии введения регулярных нагрузок и коррекции диеты.

Для точной диагностики эксперт рекомендует проводить спектрометрический анализ волос, который позволяет выявить скрытые дефициты минералов. В противном случае даже жесткие ограничения в еде могут не дать результата, так как отказ от сладкого сам по себе не всегда запускает процесс восстановления обмена веществ без устранения базовых физиологических дефицитов.

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Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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