Шарлотка
Шарлотка
© freepik.com by valeria_aksakova is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:40

Сладкое без скачков сахара: пять десертов, которые можно диабетикам

Какие сладости можно при диабете: рецепты от диетолога Эдвины Кларк

О десертах для людей с диабетом часто думают как о "печенье без сахара с вкусом картона". Но подход меняется: всё больше рецептов сочетают вкус и пользу. Диетолог Эдвина Кларк разработала пять вариантов сладкого, которые подходят при диабете и легко готовятся дома.

Общие рекомендации

Кларк советует выбирать угощения с минимальным количеством добавленного сахара, не более 30 г углеводов и 5 г насыщенных жиров на порцию, но при этом с достаточным содержанием белка — от 5 г. Она напоминает, что реакция на десерты у каждого индивидуальна:

"Отклик уровня сахара очень личный и не всегда предсказуем. Начинайте с маленькой порции и следите за реакцией организма", — отметила диетолог Эдвина Кларк.

Чизкейк в стаканчиках с малиной и протеином

Этот вариант без выпечки сочетает греческий йогурт и творог, обеспечивая 18 г белка в порции. Белок замедляет усвоение углеводов и помогает поддерживать стабильный уровень сахара. При этом десерт остаётся нежным и сладким, но с меньшим количеством жиров и сахара по сравнению с классическим чизкейком.

Арахисовые шарики с хрустящим рисом

Популярный тренд в соцсетях — шарики с рисовыми хлопьями и шоколадом. В версии Кларк они стали более "лёгкими": с кленовым сиропом, овсяной мукой и тёмным шоколадом. Получается сбалансированная закуска, где есть белок и полезные жиры.

"Сочетание полезных жиров и белка делает десерт подходящим для людей с диабетом, позволяя насладиться шоколадом без скачков сахара", — сказала Эдвина Кларк.

Шоколадный мусс с авокадо

Зрелый авокадо и нежирный йогурт создают кремовую текстуру, а какао придаёт насыщенный вкус. Десерт богат клетчаткой и белком, но при этом содержит мало насыщенных жиров и добавленного сахара. Никто не догадается, что это ещё и полезный вариант.

Быстрая яблочная галета

Обычно галета — это много сахара и минимум пользы. Но Кларк изменила рецепт: снизила количество сахара в начинке и добавила слой из миндального масла и йогурта. Так десерт стал питательнее и безопаснее для людей с диабетом.

"Начинка содержит меньше сахара, а миндальное масло и йогурт добавляют полезные жиры и белок, замедляя усвоение углеводов", — пояснила Эдвина Кларк.

Кремовые банановые эскимо

Вместо бананового хлеба или маффинов попробуйте эти лёгкие эскимо. В них всего 3 г добавленного сахара, а благодаря авокадо десерт получается нежным и питательным. Он снабжает организм клетчаткой и полезными жирами, помогая избежать резкого скачка сахара в крови.

"Эти питательные вещества помогают уменьшить скачок сахара, который часто бывает после сладкого", — сказала Эдвина Кларк.

Итог

Все пять рецептов легко готовить и приятно подавать: от нежного мусса до эффектной галеты. Они позволяют включать сладости в рацион без ущерба для здоровья и без риска резких скачков сахара.

