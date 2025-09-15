Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маффины с черникой
Маффины с черникой
© commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:12

Пять блюд, которые держат глюкозу под контролем до обеда

Какие завтраки помогают поддерживать стабильную глюкозу — рекомендации диетологов

Завтрак особенно важен для людей с диабетом: пропуск утреннего приёма пищи может привести к резкому падению сахара в крови и стать причиной гипогликемии. Но это вовсе не значит, что меню должно быть скучным или однообразным. Диетолог Эдвина Кларк подчёркивает: главная цель — баланс белков, полезных жиров и углеводов с высоким содержанием клетчатки. Такой подход позволяет зарядиться энергией без скачков глюкозы и чувствовать сытость до обеда.

Ниже — пять вкусных и простых идей завтраков, которые соответствуют этим принципам. Каждый из них содержит не более 30 г углеводов, до 5 г добавленного сахара, минимум 5 г белка и 3 г клетчатки.

Зелёная шакшука

Классическая ближневосточная шакшука готовится на основе томатного соуса, но в этом варианте в центре внимания — зелёные овощи: капуста кейл, брюссельская капуста и свежая зелень. Яйца томятся прямо в сковороде вместе с лимонным соком и оливковым маслом, что делает блюдо лёгким и насыщенным антиоксидантами. Порция рассчитана на двоих — идеальный вариант для позднего завтрака или бранча.

Белковые оладьи из творога

Тем, кто любит панкейки, но не хочет "тяжёлого" старта дня, подойдут оладьи на основе нежирного творога. В рецепте используется овсяная мука, которая добавляет клетчатку. Если её нет под рукой, можно смолоть цельные овсяные хлопья. Два оладушка содержат всего 14 г углеводов, так что к ним легко добавить греческий йогурт и ягоды, сохраняя баланс.

Черничные овсяные маффины

Магазинные маффины редко дружат с уровнем сахара в крови, а вот домашние — другое дело. В тесто идут овсяные хлопья, семена льна и свежая черника. В результате получаются пышные и ароматные маффины, богатые белком, клетчаткой и омега-3. Один маффин можно дополнить парой яиц или йогуртом — и завтрак получится полноценным.

Матча-чиа парфе

На вид это настоящий десерт, но в каждой порции — целых 13 г клетчатки благодаря ягодам и семенам чиа. Порошок матча придаёт лёгкую горчинку и заряжает энергией, а кисломолочная основа добавляет белок. Главное преимущество — блюдо можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней, чтобы утром просто взять баночку с собой.

Фриттата с курицей и овощами

Отличный способ добавить овощи в рацион с самого утра. В этой версии — куриная грудка, яйца, брынза и некрохмалистые овощи. Белка в порции — почти 19 г. Рецепт легко адаптировать под содержимое холодильника: можно менять сыры, травы и источники белка, сохраняя питательность.

Итог

Эти завтраки помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и одновременно радуют вкусом и разнообразием. Главное — помнить о балансе: сочетать белок, клетчатку и умеренное количество углеводов.

