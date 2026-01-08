Дефицита нет, предложение есть: в Минпромторге успокоили пациентов с сахарным диабетом

Российский фармацевтический рынок все заметнее смещается в сторону импортозамещения в одном из социально чувствительных сегментов — лечении сахарного диабета. По итогам 2025 года отечественные препараты уже формируют большую часть предложения, а темпы локализации продолжают расти. Об этом, со ссылкой на данные Минпромторга, сообщает издание "Российская газета".

Доля российских препаратов на рынке

По информации Министерства промышленности и торговли, по итогам трех кварталов 2025 года доля отечественных лекарств для лечения сахарного диабета достигла почти 60% в натуральном выражении. В денежном выражении этот показатель составил 39,2%. С 2020 по 2024 год производство таких препаратов ежегодно увеличивалось в среднем на 7,63%, что свидетельствует о стабильном росте отрасли.

В ведомстве отмечают, что рынок насыщен предложением и дефицита жизненно необходимых лекарств не наблюдается. Существенную роль в этом сыграло расширение собственного производства и запуск новых препаратов, ранее доступных только в импортном исполнении.

Производство и локализация

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано 590 препаратов для лечения сахарного диабета по 59 международным непатентованным наименованиям. Из них 17 действующих веществ относятся к инсулинам и их аналогам.

Почти половина лекарств от диабета — 29 препаратов по МНН — производится в России по полному производственному циклу, начиная с субстанции. Еще 14 препаратов (23,73%) локализованы со стадии готовой лекарственной формы, а четыре — на этапе упаковки. Такой уровень локализации позволяет снижать зависимость от внешних поставок и оперативнее реагировать на потребности пациентов.

Новые препараты и снижение цен

В Минпромторге подтвердили, что за последние пять лет на российском рынке появились современные препараты для лечения диабета второго типа. В первую очередь речь идет о российских аналогах инновационных зарубежных лекарств — агонистах рецепторов ГПП-1, а также комбинированных агонистах ГИП и ГПП-1, включая препараты на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида.

Вице-президент по развитию бизнеса ГК "Фармасинтез" Наталья Малых отметила, что запуск полностью локализованных препаратов повысил доступность терапии и способствовал снижению цен.

"Это также снижает зависимость от импорта и повышает доступность этих медикаментов", — подчеркнула Наталья Малых.

Экспорт и сопутствующие технологии

Российские компании не только обеспечивают внутренний рынок, но и экспортируют противодиабетические препараты, прежде всего генно-инженерные инсулины человека. Поставки осуществляются более чем по пяти наименованиям, главным образом в страны СНГ и Восточной Азии.

Кроме лекарств, в России налажено производство инсулиновых помп, тест-систем для мониторинга глюкозы, тест-полосок и шприц-ручек. По оценке компании "Альфарм", объем российского рынка препаратов для лечения сахарного диабета, включая инсулины, составляет около 120 млрд рублей, а необходимые лекарства полностью представлены в аптечном сегменте.