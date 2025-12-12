Не так безопасно, как думали: почему препараты от диабета не защитят от рака, как обещали

Учёные оценили, как самые новые и популярные препараты от диабета, такие как оземпик, связаны с риском рака. Изначально предполагалось, что эти лекарства, активно используемые для лечения диабета и ожирения, могут снизить риск развития злокачественных заболеваний. Однако новое исследование поставило под сомнение эти надежды, показав, что препараты, напротив, не оказывают существенного воздействия на вероятность развития рака, пишут "Аргументы и Факты".

Ожидания и реальность

До недавнего времени врачи надеялись, что препараты, снижающие вес, помогут уменьшить количество людей, страдающих от раков, связанных с ожирением. Ведь известно, что избыточный вес может провоцировать развитие как минимум 13 типов рака, а некоторые исследования показывают, что таких заболеваний может быть и больше — до 32. Логично было бы ожидать, что снижение веса уменьшит риск этих заболеваний. Однако новые данные показали, что препараты, которые активно применяются для лечения ожирения и диабета второго типа, не снижают риск развития рака, как рассчитывали многие специалисты.

Результаты исследования

Для оценки воздействия препаратов на риск рака было проведено масштабное исследование, включающее 48 ранее проведённых исследований. В исследовании участвовало более 94 тысяч пациентов с избыточным весом, ожирением или диабетом второго типа. Из них более 51 тысячи человек принимали препараты, относящиеся к группе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), в том числе популярные препараты, такие как оземпик. Оставшиеся пациенты получали плацебо. За пациентами наблюдали в среднем более года.

Результаты показали, что препараты практически не влияли на риск развития рака, в том числе на такие распространённые виды, как рак молочной железы, щитовидной железы, поджелудочной железы и почек.

Что говорят эксперты

Это открытие стало разочарованием для многих медицинских специалистов. Однако некоторые эксперты отметили, что выводы исследования не обязательно означают, что препараты повышают риск рака.

"Дело не в том, что GLP-1 не снижают риск развития рака; скорее, препараты, повышающие уровень GLP-1, вероятно, не увеличивают риск развития рака", - сказал доктор Чо-Хан Чанг из Онкологического института Northwell Health в Нью-Йорке.

Таким образом, он предположил, что лекарства не оказывают негативного воздействия на развитие рака.

Аналогичного мнения придерживается доктор Бассель Эль-Райес из Комплексного онкологического центра Университета Алабамы, который заявил, что исследование подтверждает целесообразность применения этих препаратов для лечения ожирения и диабета, но остаются вопросы, которые пока не решены. Он также отметил, что возможное влияние этих препаратов на развитие рака потребует дальнейших исследований.

Необходимость долгосрочных исследований

Большинство экспертов соглашаются, что для получения окончательных выводов необходимо проведение более долгих исследований. Многие виды рака развиваются медленно, и одного-двух лет наблюдений может быть недостаточно для полного понимания воздействия препаратов. Следовательно, окончательный ответ о том, могут ли эти препараты защищать от рака или повышать риск, можно будет дать только через несколько лет, после более длительных и углублённых исследований.