Виноград при диабете может обернуться бедой — вот что происходит

Диабет требует внимательного отношения к питанию, особенно к сахару. Считается, что фрукты могут быть проблемой из-за высокого содержания углеводов. Но так ли это на самом деле, и какое место в рационе диабетика занимает виноград, известный своей сладостью?

Сахар из фруктов и диабет

Фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Последняя замедляет усвоение сахара, поэтому уровень глюкозы в крови повышается не так резко, как после употребления чистого сахара или кондитерских изделий. Именно поэтому фрукты не исключаются из рациона даже при диабете.

Главное правило — умеренность. Обычно врачи советуют 2–3 порции фруктов в день. Средняя порция — около 150 г (например, яблоко среднего размера). Лучше всего есть фрукты в составе основного приёма пищи: это помогает снизить их влияние на гликемию.

Большинство фруктов имеют низкий или умеренный гликемический индекс (ГИ), то есть повышают уровень сахара достаточно медленно.

Виноград и его особенности

Виноград действительно один из самых сладких фруктов. В 100 г содержится почти 16 г углеводов, а порция в 150 г даёт около 25 г. При этом его ГИ варьируется от 50 до 60, что выше, чем у яблок, груш или ягод.

Миф о том, что чёрный виноград значительно слаще белого, не подтверждается: по сахару они сопоставимы. Но тёмные сорта ценятся за высокое содержание ресвератрола — антиоксиданта, полезного для сосудов и сердца.

Некоторые исследования показывают, что ресвератрол может повышать чувствительность к инсулину и снижать уровень глюкозы натощак. Однако доза вещества в свежем винограде значительно ниже, чем в условиях клинических испытаний, поэтому рассчитывать на выраженный терапевтический эффект от обычного потребления ягод не стоит.

Вывод прост: виноград не запрещён при диабете, но его лучше есть реже и небольшими порциями — около 100 г за раз.

Какие фрукты стоит ограничить

Существуют и другие фрукты, повышающие гликемию быстрее. Это бананы, манго, инжир, вишня, личи. Их желательно есть нечасто и в меньших количествах, чем, например, яблоки или цитрусовые.

Особое место занимает арбуз. Хотя сахара в нём немного, ГИ у него очень высокий (около 75). А так как арбуз едят обычно большими кусками, уровень глюкозы может резко подскочить. Оптимальная порция — 150 г (тонкий ломтик), причём не в качестве перекуса, а как часть обеда или ужина.

Диетологи также советуют избегать фруктовых соков, варенья, сиропов и сладких десертов на основе фруктов: они почти не содержат клетчатки, зато быстро повышают сахар.

Фрукты, которые полезнее всего при диабете

Наиболее безопасны те плоды, у которых ГИ низкий, а сахара немного. Это:

ягоды (малина, клубника, смородина, черника, ежевика);

цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты);

киви.

Они не только слабо влияют на уровень сахара, но и снабжают организм большим количеством витамина С, клетчатки и антиоксидантов.

Фрукты не являются врагами диабетиков. Напротив, они важны для здоровья, но требуют контроля количества. Виноград можно включать в рацион, но в малых порциях и не слишком часто. А отдавать предпочтение стоит менее сладким плодам и ягодам с низким ГИ.