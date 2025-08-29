Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноград
Виноград
© https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:21

Виноград при диабете может обернуться бедой — вот что происходит

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г

Диабет требует внимательного отношения к питанию, особенно к сахару. Считается, что фрукты могут быть проблемой из-за высокого содержания углеводов. Но так ли это на самом деле, и какое место в рационе диабетика занимает виноград, известный своей сладостью?

Сахар из фруктов и диабет

Фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Последняя замедляет усвоение сахара, поэтому уровень глюкозы в крови повышается не так резко, как после употребления чистого сахара или кондитерских изделий. Именно поэтому фрукты не исключаются из рациона даже при диабете.

Главное правило — умеренность. Обычно врачи советуют 2–3 порции фруктов в день. Средняя порция — около 150 г (например, яблоко среднего размера). Лучше всего есть фрукты в составе основного приёма пищи: это помогает снизить их влияние на гликемию.

Большинство фруктов имеют низкий или умеренный гликемический индекс (ГИ), то есть повышают уровень сахара достаточно медленно.

Виноград и его особенности

Виноград действительно один из самых сладких фруктов. В 100 г содержится почти 16 г углеводов, а порция в 150 г даёт около 25 г. При этом его ГИ варьируется от 50 до 60, что выше, чем у яблок, груш или ягод.

Миф о том, что чёрный виноград значительно слаще белого, не подтверждается: по сахару они сопоставимы. Но тёмные сорта ценятся за высокое содержание ресвератрола — антиоксиданта, полезного для сосудов и сердца.

Некоторые исследования показывают, что ресвератрол может повышать чувствительность к инсулину и снижать уровень глюкозы натощак. Однако доза вещества в свежем винограде значительно ниже, чем в условиях клинических испытаний, поэтому рассчитывать на выраженный терапевтический эффект от обычного потребления ягод не стоит.

Вывод прост: виноград не запрещён при диабете, но его лучше есть реже и небольшими порциями — около 100 г за раз.

Какие фрукты стоит ограничить

Существуют и другие фрукты, повышающие гликемию быстрее. Это бананы, манго, инжир, вишня, личи. Их желательно есть нечасто и в меньших количествах, чем, например, яблоки или цитрусовые.

Особое место занимает арбуз. Хотя сахара в нём немного, ГИ у него очень высокий (около 75). А так как арбуз едят обычно большими кусками, уровень глюкозы может резко подскочить. Оптимальная порция — 150 г (тонкий ломтик), причём не в качестве перекуса, а как часть обеда или ужина.

Диетологи также советуют избегать фруктовых соков, варенья, сиропов и сладких десертов на основе фруктов: они почти не содержат клетчатки, зато быстро повышают сахар.

Фрукты, которые полезнее всего при диабете

Наиболее безопасны те плоды, у которых ГИ низкий, а сахара немного. Это:

  • ягоды (малина, клубника, смородина, черника, ежевика);
  • цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты);
  • киви.

Они не только слабо влияют на уровень сахара, но и снабжают организм большим количеством витамина С, клетчатки и антиоксидантов.

Фрукты не являются врагами диабетиков. Напротив, они важны для здоровья, но требуют контроля количества. Виноград можно включать в рацион, но в малых порциях и не слишком часто. А отдавать предпочтение стоит менее сладким плодам и ягодам с низким ГИ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Никитин: длительная икота может быть признаком серьёзных заболеваний сегодня в 13:19

От икоты до диализа: неожиданные болезни за простым рефлексом

Икота не всегда безобидна. Врачи предупреждают: если она длится дольше двух суток, это может быть сигналом опасных заболеваний.

Читать полностью » Почему лапша быстрого приготовления – яд для ваших клеток: объясняет нутрициолог сегодня в 13:15

Секрет здоровья изнутри: как питание влияет на каждую клетку организма

Узнайте, что такое клеточное питание и почему важно питать организм на клеточном уровне! Эксперт раскрыла секреты здорового рациона и долголетия.

Читать полностью » Нефролог Кухтина: болезни почек долго развиваются скрыто и выявляются слишком поздно сегодня в 12:48

Коварные болезни почек: человек чувствует себя здоровым, пока не становится поздно

Болезни почек долго остаются незаметными и выявляются уже на поздних стадиях. Узнайте, какие факторы повышают риск и на что обратить внимание.

Читать полностью » Нутрициолог назвала продукты, подавляющие голод: секреты эффективного похудения сегодня в 12:15

Секрет стройности раскрыт: вот что есть, чтобы укротить голод и таять на глазах

Узнайте, какие продукты помогут подавить аппетит и эффективно снизить вес. Советы нутрициолога Натальи Барановой по сбалансированному питанию.

Читать полностью » Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет сегодня в 11:14

Диабет подкрадывается незаметно: какие ошибки открывают ему дверь

Эндокринолог рассказала, какие привычки и продукты создают скрытую угрозу для здоровья и как простые меры помогают избежать диабета.

Читать полностью » Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению сегодня в 11:14

279 ккал и никаких угрызений совести: ем лапшу быстрого приготовления и худею – вот как это работает

Многие считают, лапша быстрого приготовления ведёт к набору веса. Но исследование калорийности лапши показало обратное! В чём секрет и как её есть и не толстеть?

Читать полностью » Врач Надежда Дрейзис: подражание связано с работой зеркальных нейронов у детей сегодня в 10:41

Как отличить подражание от настоящей проблемы со здоровьем

Врач из Петрозаводска рассказала, как тревога родителей о «тик ах» у ребёнка неожиданно обернулась примером естественного процесса развития.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Белоусов: безопасная норма красного мяса — 600 граммов в неделю сегодня в 10:14

Скрытые враги сердца: как жирные стейки убивают ваши сосуды — ответ диетолога заставит задуматься

Эксперт-гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал безопасную норму красного мяса — 500-600 г в неделю. Как колбасы и жарка повышают риск рака кишечника на 30% и чем заменить опасные продукты — в материале.

Читать полностью »

Новости
Еда

Варите яблочное варенье в три приёма по 5 минут — сироп будет густым и янтарным
Дом

Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног
Садоводство

Секреты компостной кучи: как избежать гниения и получить ценное удобрение
Спорт и фитнес

Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре
Садоводство

Мята, чеснок и лук помогают защитить жильё от ящериц
Питомцы

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин
Туризм

Южнокорейский остров Чеджу столкнулся с рекордным наплывом туристов и жалобами жителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru