Генетическая терапия диабета
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:26

Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри

Поджелудочная железа особенно остро реагирует на питание, алкоголь и стресс, рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Что сильнее всего негативно воздействует на этот орган она пояснила в комментарии NewsInfo.

По словам врача, поджелудочная железа является крайне уязвимым органом, который практически не восстанавливается после повреждения, в отличие от печени. Любые нарушения кровоснабжения, заброс ферментов и воспалительные процессы, говорит врач, оставляют необратимые изменения.

"Поджелудочная железа — это орган достаточно нежный, который очень плохо регенерирует. Прием жирной пищи, стрессовая ситуация влияют, происходит так называемая дискинезия желчно-выводящих путей с симптоматическим реактивным панкреатитом. Ферменты поджелудочной железы забрасываются обратно в железу и начинают переваривать ее саму", — рассказала специалист.

Эксперт подчеркнула, что ключевым разрушающим фактором становится неправильное питание, особенно в сочетании со стрессом и алкоголем.

"Самопереваривание собственными ферментами поджелудочной железы за счет обратного движения, то есть рефлюкса, дает хронический панкреатит, медленное воспаление, которое течет годами, и которое необратимо изменяет структуру щитовидной железы, на ультразвуке это видно в виде фиброза", — рассказала эндокринолог.

Она добавила, что особенно вредны жирная и копченая пища, а также алкоголь, включая вино и пиво, которые усиливают нагрузку на желчевыводящую систему.

"Гастрит может провоцировать дискинезию. Жирная, копчёная еда, которая раздражает желудок, вызывает гастриты, у нас жирная пища переваривается ферментами поджелудочной железы, липазой. Чтобы переварить жиры, нам необходима желчь, которая выполняет главную функцию", — отметила специалист.

Дополнительным фактором ускоренного повреждения поджелудочной железы специалист назвала сахарный диабет, при котором орган вынужден работать в режиме постоянной перегрузки.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

