ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России

Юбилей Донского государственного технического университета стал поводом не только для торжеств, но и для осмысления пути, который вуз прошёл за почти вековую историю. Из небольшого института сельхозмашиностроения ДГТУ вырос в мощный образовательный и научный центр, формирующий интеллектуальный потенциал Юга России.

От первых аудиторий к опорному вузу

История университета началась в 1930 году, когда в Ростове-на-Дону был создан Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения. Он стал ответом на потребность страны в инженерах для агропромышленности. В годы Великой Отечественной войны преподаватели и студенты ушли на фронт, а сам институт был эвакуирован. После победы вуз быстро восстановился и превратился в один из ведущих центров инженерного образования на Юге страны.

В 1992 году учебное заведение получило новое имя — Донской государственный технический университет. С тех пор оно стало опорным вузом Ростовской области и одним из символов инженерной школы России.

Современный облик ДГТУ

"Мы не подвели наших предшественников и сделали всё, чтобы ДГТУ стал ведущим техническим вузом Юга России", — отметил ректор Бесарион Месхи.

Сегодня здесь обучается свыше 52 тысяч студентов, работает 20 факультетов, 7 институтов и 6 филиалов. Университет сотрудничает с крупнейшими компаниями региона — "Ростсельмаш", "Роствертол", банками "Центр-инвест", ВТБ и Сбером. Эндаумент-фонд вуза достиг 96,5 миллиона рублей и продолжает расти.

"95-летие опорного вуза Ростовской области — это не просто дата, а веха в истории образования региона", — подчеркнула заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Лидер инженерного образования

Сегодня ДГТУ готовит специалистов для цифрового машиностроения, робототехники, агротехнологий и урбанистики. Университет активно взаимодействует с промышленностью и органами власти, формируя кадровый и научный резерв региона.

"Сохраняя почти вековые традиции и смело отвечая на вызовы времени, университет играет важную роль в подготовке конкурентоспособных специалистов", — отметил временно исполняющий обязанности руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Вектор развития и инноваций

Участие в федеральной программе "Приоритет 2030" дало вузу мощный импульс для роста. В университете развиваются инженерные школы, создаются цифровые платформы управления "умным городом", внедряются новые материалы и технологии.

"ДГТУ входит в топ-50 лучших инженерных вузов страны и координирует Южный научно-образовательный центр по цифровой трансформации", — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Международное признание

Университет активно выстраивает международные связи. Совместный Донской институт ШТУ-ДГТУ стал крупнейшим российско-китайским образовательным проектом, где учатся почти две тысячи студентов.

"Ваш университет завоевал широкое международное признание и стал образцом сотрудничества между Китаем и Россией", — заявил заместитель секретаря парткома Шаньдунского транспортного университета Ли Чжэньтао.

Преемственность и партнёрство

К юбилею ДГТУ почётные звания получили партнёры и давние друзья вуза. Среди них — президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, отметивший тесную связь университета с промышленностью и вклад в развитие машиностроения.

Завершением праздничной программы стал концерт народной артистки России Аниты Цой, возглавляющей Институт креативных индустрий ДГТУ.

"ДГТУ — это не только знания, но и энергия, творчество, спорт и дружба. Куда бы ни пошёл, всё равно вернёшься сюда", — сказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Взгляд в будущее

Для университета 95-летие стало не только праздником, но и началом нового этапа развития. ДГТУ продолжает укреплять свои позиции, формируя интеллектуальную основу региона и закладывая технологический потенциал страны на десятилетия вперёд.