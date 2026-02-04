Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Совещание по агрообразованию в Ростовской области
Совещание по агрообразованию в Ростовской области
© Пресс-служба ,Администрации Ростовской области is licensed under public domain
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:28

Аграрное образование нового уровня: Ростовская область усиливает партнёрство с Иннопрактикой

Ростовская область делает ставку на системное развитие аграрного образования и науки. На заседании попечительского совета Донского государственного технического университета (ДГТУ) было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией "Иннопрактика". Документ закрепил намерения сторон совместно развивать образовательные программы, внедрять современные агротехнологии и формировать кадровый резерв для агропромышленного комплекса.

Координационным центром нового партнёрства определён ДГТУ. Именно на его базе планируется создание научно-образовательного кластера, объединяющего обучение, прикладные исследования и технологическую инфраструктуру. Такой формат должен обеспечить тесную связь между теорией, наукой и реальными потребностями сельского хозяйства региона.

Соглашение предполагает выстраивание модели непрерывного аграрного образования. Она охватывает весь профессиональный путь будущего специалиста — от первых шагов профориентации в школе до научной и производственной деятельности после окончания вуза. В рамках этой логики Ростовская область станет площадкой для проведения Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", а также специализированных научных смен для старшеклассников, интересующихся агробиотехнологиями.

Отдельное внимание уделяется цифровизации образовательной среды. Стороны рассматривают возможность расширения доступа учебных заведений к отечественным цифровым платформам и сервисам, что позволит повысить качество обучения и сделать его более практикоориентированным.

Серьёзный блок соглашения связан с развитием передовых агротехнологий. В частности, речь идёт о проектах в сфере геномной селекции молочного крупного рогатого скота. Ожидается, что внедрение таких решений позволит увеличить производство молока и повысить устойчивость агропромышленного комплекса области.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи подчеркнул стратегическую значимость партнёрства для региона и университета.

"Мы рады сотрудничеству с "Иннопрактикой", которое привнесёт в регион опыт в сферах аграрного образования и агробиотехнологий. Уверен, что соглашение станет прочной основой для долгосрочного партнёрства, а научные проекты наших учёных помогут развивать АПК области и укреплять технологический суверенитет страны в сфере продовольственной безопасности", — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По его словам, в университете последовательно формируется современная научная инфраструктура, включая уникальные лаборатории для студентов и молодых исследователей, что создаёт основу для подготовки специалистов аграрной отрасли будущего.

Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

