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Форум #ИнженерыРешают
Форум #ИнженерыРешают
© фото пресс-службы ДГТУ is licensed under public domain
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:39

Технологический суверенитет под угрозой срыва: вузы сменили вектор развития инженерного образования

Ростов-на-Дону принял форум #ИнженерыРешают: университеты ищут путь от чертежей до стартапов

С 2 по 4 июля 2026 года в Донском государственном техническом университете проходит IV форум "#ИнженерыРешают". Участники из 45 российских вузов, включая ИТМО, ВШЭ и УрФУ, обсуждают преобразование образовательных учреждений в платформы для запуска стартапов и создания промышленных прототипов. Основное внимание экспертов сосредоточено на налаживании прямой связи между академическими исследованиями и производственной сферой.

В рамках форума запланировано подписание стратегических соглашений, в том числе между ДГТУ и УрФУ о развитии инженерных команд, а также с банком "Центр-инвест" для создания "Южного ИИ полигона". Этот проект нацелен на разработку закрытых систем искусственного интеллекта для государственных нужд. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что совместные усилия вузов облегчают внедрение практика.

"Если каждый университет будет идти по этой дороге отдельно, будет сложно. Нам нужно обмениваться практиками, рассказывать о своих решениях, презентовать то, что уже создано", — рассказал Бесарион Месхи.

Спикер Андрей Волков подчеркнул важность разработки новых дидактических методов, помогающих студентам мыслить проектно и доводить идеи до конечного результата. По его словам, университет обязан не просто готовить специалистов, а разрабатывать инновационные образовательные подходы, которые развивают критическое мышление и творческий подход.

Ректор УрФУ Илья Обабков обратил внимание на необходимость формирования междисциплинарных команд, в которые входят инженеры, ученые и управленцы, для достижения технологического лидерства. Он отметил, что вузовская среда должна быть открыта для честного диалога между всеми участниками.

Бесарион Месхи вновь подтвердил намерение ДГТУ сделать свои разработки доступными для широкого круга партнеров и предприятий. "Мы приглашаем другие вузы, сотрудников и предприятия к совместной работе. Решения, которые у нас есть, должны быстрее внедряться и использоваться", — добавил он.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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