ДГТУ — единственный вуз на выставке беспилотных технологий с участием президента

Донской государственный технический университет стал единственным российским вузом, представившим собственную разработку на масштабной выставке беспилотных технологий, которую 16 января посетил президент России Владимир Путин. Экспозиция объединила ключевые отечественные решения в сфере автономного транспорта, робототехники и интеллектуальных машин, уже находящих применение в экономике страны. Участие ДГТУ в мероприятии такого уровня подчеркнуло роль университета как одного из центров инженерных и прикладных разработок в области беспилотных систем.

Выставка развернулась на территории депо московского метро "Аминьевское" и охватила широкий спектр технологий — от городского транспорта до агропромышленного комплекса. Президенту продемонстрировали беспилотный поезд "Москва-2026", который готовится к выходу на линии столичного метро, автономный трамвай "Львенок", беспилотный катер "Катамаран", а также целый ряд сервисных и промышленных роботов. Среди них — уборочная техника, роботы-консультанты, курьерские и грузовые платформы.

Особое внимание в экспозиции было уделено разработке Донского государственного технического университета — универсальному беспилотному трактору "Донтех". Именно ДГТУ оказался единственным вузом, чья инженерная разработка была включена в программу осмотра главы государства. Это выделило университет на фоне промышленных корпораций и крупных технологических холдингов.

Проект "Донтех" реализуется учёными ДГТУ совместно с компанией Ростсельмаш и Московским политехническим университетом. Машина уже прошла серию полевых испытаний на учебно-опытном полигоне в Ростовской области. Трактор оснащён гибридной силовой установкой, системой автономного управления и аварийного торможения, а управление осуществляется с планшета. По расчётам разработчиков, беспилотная техника способна обрабатывать значительно большие площади по сравнению с традиционными машинами.

Ключевой особенностью проекта является ориентация на автономную работу без постоянного подключения к интернету и внешним каналам связи. Такой подход позволяет использовать технику в сложных условиях и повышает её надёжность. В перспективе разработчики ДГТУ планируют переход на полностью электрическую тягу и внедрение технологий коллективной работы нескольких машин, что делает "Донтех" потенциальной основой для серийного производства и одним из перспективных отечественных решений в сфере роботизированной сельхозтехники.