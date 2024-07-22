Появилась большая вероятность того, что американский политик, представляющий Демократическую партию до 2024 года, Джо Манчин снова может присоединиться к демократам, чтобы впоследствии принять участие в 60-ых президентских выборах в истории Соединённых Штатов Америки. Об этом информировал Cable News Network со ссылкой на источники.
Источники, которые взаимодействуют с Джо Манчином, который на данный момент не входит ни в какую американскую партию, заявили, что есть вероятность, что тот вновь присоединится к Демократической партии Штатов. Сенатор собирается пойти на такой шаг для того, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих ноябрьских выборах.
Известно, что из Демократической партии 76-летний Манчин ушёл в конце этой весны.
Как сообщается, независимый кандидат от Западной Виргинии Манчин не поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая решила принять участие в ноябрьских выборах после того, как Джо Байден отказался от гонки и убрал свою кандидатуру с осенних выборов. 46-ой глава государства, в отличие от Джо Манчина, наоборот, поддержал Камалу Харрис.
Фото: Flickr / Mark Warner (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Вучич: Запад готовится к военному конфликту с Россией быстрее, чем многие думают
На данный момент Запад вовсю подготавливается к вооружённому конфликту с Россией, и даже более усиленно, чем думают в РФ. Однако пока что западные страны до конца не готовы. Об этом информировал частную сербскую ТВ-сеть TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
Конгрессвумен предложит Харрис временно исполнять обязанности главы США
Республиканка, член палаты представителей США Нэнси Мейс сообщила в социальных сетях, что в ближайшее время на голосование предложит резолюцию, заключающуюся в том, чтобы действующий президент Штатов Джо Байден досрочно ушёл с позиции президента. Вместо него предлагают назначить вице-президента Камалу Харрис. Об этом информирует РИА Новости.
В России испытали роботов-собак в транспортировке металла
В России компания "Северсталь" провела первые испытания робота-собаки от Deep Robotics на своих производственных площадках.
NASA создала шагающий воздушный шар для изучения других планет
NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет.