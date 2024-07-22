Появилась большая вероятность того, что американский политик, представляющий Демократическую партию до 2024 года, Джо Манчин снова может присоединиться к демократам, чтобы впоследствии принять участие в 60-ых президентских выборах в истории Соединённых Штатов Америки. Об этом информировал Cable News Network со ссылкой на источники.

Источники, которые взаимодействуют с Джо Манчином, который на данный момент не входит ни в какую американскую партию, заявили, что есть вероятность, что тот вновь присоединится к Демократической партии Штатов. Сенатор собирается пойти на такой шаг для того, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих ноябрьских выборах.

Известно, что из Демократической партии 76-летний Манчин ушёл в конце этой весны.

Как сообщается, независимый кандидат от Западной Виргинии Манчин не поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая решила принять участие в ноябрьских выборах после того, как Джо Байден отказался от гонки и убрал свою кандидатуру с осенних выборов. 46-ой глава государства, в отличие от Джо Манчина, наоборот, поддержал Камалу Харрис.

Фото: Flickr / Mark Warner (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)