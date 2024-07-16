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Байден обвинил СМИ в чрезмерной концентрации на его провале вместо
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Байден обвинил СМИ в чрезмерной концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа

Действующий глава США Джо Байден жалуется на средства массовой информации за то, что они сильно акцентируют на его неудачном выступлении на телевизионных дебатах, вместо того, чтобы рассказать общественности о случаях вранья со стороны экс-президента США Дональда Трампа на том же мероприятии. Об этом он информировал американский телеканал NBC.

Не так давно телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network, который транслировал дебаты между действующим и экс-президентом Соединённых Штатов Америки, сообщил, что со стороны Дональда Трампа было совершено 30 ложных высказываний в ходе всего мероприятия. В свою очередь, за 46-ым главой государства Джо Байденом было зафиксировано лишь 9 случаев обмана либо озвучивания данных, которые можно поставить под сомнение.

После этого Джо Байден заявил американскому телеканалу NBC о своём возмущении в сторону средств массовой информации, которые распространяют информацию о его провальном выступлении, но при этом не оглашают о многочисленных случаях обмана со стороны экс-президента США. Он также добавил, что в ту ночь он себя неважно чувствовал и понимал, что не справился на дебатах.

На данный момент многие журналисты придерживаются одной точки зрения, заключающейся в том, что на случившихся в прошлом месяце дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом последний одержал победу, в то время как действующий президент с треском провалился. Как сообщается, он совершал большие паузы в своей речи, говорил несвязно, а после мероприятия американская общественная деятельница Джилл Байден, которая также является и супругом Джо Байдена, помогла ему спуститься по лестнице.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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