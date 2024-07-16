Действующий глава США Джо Байден жалуется на средства массовой информации за то, что они сильно акцентируют на его неудачном выступлении на телевизионных дебатах, вместо того, чтобы рассказать общественности о случаях вранья со стороны экс-президента США Дональда Трампа на том же мероприятии. Об этом он информировал американский телеканал NBC.

Не так давно телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network, который транслировал дебаты между действующим и экс-президентом Соединённых Штатов Америки, сообщил, что со стороны Дональда Трампа было совершено 30 ложных высказываний в ходе всего мероприятия. В свою очередь, за 46-ым главой государства Джо Байденом было зафиксировано лишь 9 случаев обмана либо озвучивания данных, которые можно поставить под сомнение.

После этого Джо Байден заявил американскому телеканалу NBC о своём возмущении в сторону средств массовой информации, которые распространяют информацию о его провальном выступлении, но при этом не оглашают о многочисленных случаях обмана со стороны экс-президента США. Он также добавил, что в ту ночь он себя неважно чувствовал и понимал, что не справился на дебатах.

На данный момент многие журналисты придерживаются одной точки зрения, заключающейся в том, что на случившихся в прошлом месяце дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом последний одержал победу, в то время как действующий президент с треском провалился. Как сообщается, он совершал большие паузы в своей речи, говорил несвязно, а после мероприятия американская общественная деятельница Джилл Байден, которая также является и супругом Джо Байдена, помогла ему спуститься по лестнице.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)