Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля

У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена состоялся разговор по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они подняли вопрос о возможности "оборонительных военных развертываний" Штатов для помощи Израилю. Об этом информировали в официальной резиденции президента США, пишет РИА Новости.

В сообщении заявляется, что у нынешнего лидера США состоялся разговор по телефону, в ходе которого был поднят вопрос о защите государства на Ближнем Востоке от опасности, которая связана с баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами, а также вопрос о развёртывании войск.

Более того, 46-ой президент Соединённых Штатов Америки уверил в готовности страны поддерживать Израиль и осуществлять его защиту от опасности со стороны других, таких как Исламская Республика Иран, движение мусульман, которые верят в посланническую миссию пророка Мухаммеда, "Хезболлах" и от других.

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