Политик-республиканец Джей-Ди Вэнс заявил, что баллотироваться против 49-ого вице-президента Камалы Харрис будет сложнее, чем если бы на её месте оставался действующий лидер Штатов Джо Байден. Об этом информировало американское издание Washington Post.

На позапрошлой неделе действующий президент Соединённых Штатов Америки сообщил, что больше не будет бороться за пост главы государства. Также он положительно высказался по поводу Харрис, которая захотела принять участие в гонке. В свою очередь, бывший лидер Штатов Трамп уверял, что Харрис не составит для него серьёзных проблем и будет ещё более лёгким оппонентом, нежели вышедший Байден.

Сенатор Штатов от штата Огайо заявил, что отсутствие большого опыта у Харрис, а также её возраст создают некие трудности. Он также добавил, что тактика борьбы у 49-ого вице-президента и нынешнего главы государства отличаются. Однако новая кандидатка меньше прославлена, чем два последних президента в истории Соединённых Штатов Америки. По этой причине членам Республиканской партии необходимо будет поработать над созданием мнения о Харрис. Политик-республиканец заявил, что его избирательный штаб постарается изобразить демократа, ссылаясь на её прошлые действия и высказывания.

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