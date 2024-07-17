В европейских государствах встревожены из-за того, что экс-президент США Дональд Трамп принял решение поставить на пост вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса. Как оказалось, проблема в том, что политик-республиканец не занимает радикальной позиции в отношении главы РФ Владимира Путина. Об этом информирует международное агентство новостей и финансовой информации Reuters.

На ежегодной международной конференции, которая проводится в Мюнхене, американский предприниматель и политик-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Путин не является экзистенциальной опасностью для европейских стран.

Помимо этого, политик уверен, что ни Соединённые Штаты Америки, ни Европа не способны предоставить необходимое количество боеприпасов для нужд Украины, чтобы та смогла одержать победу над Российской Федерацией. Всё происходящее порождает тревогу в европейских государствах.

Ранее немецкий юрист и политик Социал-демократической партии Нильс Шмид сказал международному агентству Reuters, что Джей Ди Вэнс занимает намного радикальнее позицию по Украине, нежели 45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. Кроме того, он заявил, что политик-республиканец намерен остановить военную помощь Украине.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)