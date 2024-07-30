Миграционная политика нового кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, цель которой — масштабный приём мигрантов, носит отрицательное отношение к политике, американской культуре и населению Соединённых Штатов Америки. Своим мнением в социальных сетях поделился политик-республиканец, сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс, информирует РИА Новости.
Республиканец решил дать комментарий по поводу высказывания члена Демократической партии Элизабет Уоррен о планах нового кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по миграционной политике в интервью телеканалу из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network. По её мнению, если 49-й вице-президент Соединённых Штатов Америки одержит победу в предстоящих ноябрьских выборах, Харрис достигнет новых возможностей по получению гражданства для мигрантов.
Сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс заявил, что Элизабет Уоррен прекрасно понимает, что 49-й вице-президент Штатов собирается осуществить массовую амнистию, которая коснётся огромного количества нелегальных мигрантов. Он добавил, что радикальная миграционная политика нового кандидата на пост главы США носит отрицательное отношение к политике, американской культуре и населению Соединённых Штатов Америки.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
WP: сенатор Вэнс сообщил, что бороться против Харрис сложнее, чем против Байдена
Политик-республиканец Джей-Ди Вэнс заявил, что баллотироваться против 49-ого вице-президента Камалы Харрис будет сложнее, чем если бы на её месте оставался действующий лидер Штатов Джо Байден. Об этом информировало американское издание Washington Post.
Школьница из Луганска рассказала о поддержке со стороны граждан Европы и США
Молодая писательница из Луганска, учащаяся школы Фаина Савенкова, поделилась с РИА Новости информацией о том, что регулярно получает сообщения от жителей Соединенных Штатов и европейских стран, выражающих ей солидарность. По ее словам, эти люди все глубже осознают реальное положение дел на украинской территории.
Врачи Великобритании назвали нежелательные для употребления с кофе лекарства
Британские врачи объяснили, как кофе может влиять на усвоение и выведение из организма лекарств, что иногда приводит к серьёзным последствиям. Профессор Парасту Доньяй из Королевского фармацевтического общества отметил, что кофеин сужает сосуды, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить давление.
Врач Филёва: Не разогревайте вчерашние блюда в микроволновке
Врач Александра Филёва предостерегла от бездумного использования микроволновой печи для разогрева некоторых блюд.