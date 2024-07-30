Миграционная политика нового кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, цель которой — масштабный приём мигрантов, носит отрицательное отношение к политике, американской культуре и населению Соединённых Штатов Америки. Своим мнением в социальных сетях поделился политик-республиканец, сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс, информирует РИА Новости.

Республиканец решил дать комментарий по поводу высказывания члена Демократической партии Элизабет Уоррен о планах нового кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по миграционной политике в интервью телеканалу из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network. По её мнению, если 49-й вице-президент Соединённых Штатов Америки одержит победу в предстоящих ноябрьских выборах, Харрис достигнет новых возможностей по получению гражданства для мигрантов.

Сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс заявил, что Элизабет Уоррен прекрасно понимает, что 49-й вице-президент Штатов собирается осуществить массовую амнистию, которая коснётся огромного количества нелегальных мигрантов. Он добавил, что радикальная миграционная политика нового кандидата на пост главы США носит отрицательное отношение к политике, американской культуре и населению Соединённых Штатов Америки.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)