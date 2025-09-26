Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:36

Ноябрь без курток: 10 тёплых направлений от Анталии до Пунта-Каны

Куда поехать в ноябре на море: 10 стран, визы и погода

Пора продлить лето — уехать от пасмурной погоды и приближающихся морозов туда, где можно радоваться ярким краскам, тёплому солнцу и ласковому морю. На курортах сейчас не жарко и мало туристов: в некоторых странах сезон подходит к концу, а где-то только начинается. Будете загорать и купаться, наслаждаться поездками по достопримечательностям, согреваться перед холодной зимой и получать многочисленные впечатления за пределами пляжа.

Турция

Правила въезда
Находиться в Турции без визы можно до 60 дней. Никакие COVID-документы для въезда не нужны.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва ― Анталия в ноябре: около 35 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

В конце осени лучшие места для пляжного отдыха — Сиде и Аланья: редко идут дожди и днём довольно тепло. Любителям более прохладного моря подойдут Белек или Мармарис. Если будет не пляжная погода, отправляйтесь на экскурсии: очередей нет, можно спокойно посмотреть античные руины, музеи и природные локации.

Таиланд

Правила въезда
До 31 марта 2023 года без визы — 45 дней, после — 30 дней. По туристической визе STV можно остаться до 3 месяцев.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва ― Пхукет в ноябре: около 90 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Дожди позади, высокий сезон набирает обороты. Паттайя — про ночную жизнь и близость к достопримечательностям, Пхукет — про чище пляжи и сёрф, Самуи — про уединение и "райские" берега.

Объединённые Арабские Эмираты

Правила въезда
COVID-документы не требуются. Визу ставят бесплатно на 90 дней.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Дубай в ноябре: около 45 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Ноябрь — идеальный месяц: около +30 °C, тёплая вода. Самые комфортные — Фуджейра и Рас-эль-Хайма; в Дубае возможны кратковременные осадки. Вне пляжа — мегаполисные развлечения, экскурсии в пустыню и столицу.

Мальдивы

Правила въезда
Нужно заполнить анкеты за 48 часов до вылета и перед возвращением, иметь ваучер на проживание, обратные билеты и медстраховку.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Мале в ноябре: около 60 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

В ноябре начинается сухой сезон: яркое солнце, цветение экзотических растений, почти безоблачное небо. Под водой — коралловые рифы, отличные условия для дайвинга (около +28 °C). Популярны яхт-прогулки, рыбалка, кормление скатов.

Египет

Правила въезда
Виза по прилёте или онлайн: $25 на 30 дней. Для прямых рейсов на курорты Южного Синай — бесплатный "синайский штамп" на 15 дней (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба, монастырь Святой Екатерины).

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Хургада в ноябре: около 35 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Ноябрь — один из самых востребованных месяцев: тёплый воздух и море. Хургада — безветренная и с пологим входом; Шарм — вода до +25 °C и коралловые рифы; Дахаб — выбор кайт- и виндсёрферов и творческая атмосфера.

Доминикана

Правила въезда
Нужны загранпаспорт, медстраховка с покрытием COVID-19 и декларация о здоровье. Возможен экспресс-тест в аэропорту. Виза не нужна, выдают туристическую карточку на 30 дней.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Пунта-Кана в ноябре: около 170 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Доминикана — это открытки в реальности: белый песок и пальмы. Пуэрто-Плата — популярные пляжи и волны Атлантики (больше для сёрфа), Пунта-Кана — лагуны и спокойный семейный отдых, Ла-Романа — почти безлюдные берега.

Куба

Правила въезда
Понадобятся обратные билеты, страховка, ваучер и онлайн-иммиграционная карта; выборочное тестирование возможно. Без визы — до 90 дней.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Гавана в ноябре: около 270 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Ноябрь на Кубе — солнце, ретро-атмосфера и лучший сезон для пляжей Варадеро, природы Кайо-Коко и колониальной Гаваны. Если штормит, переключайтесь на музеи, колониальные города, праздники и танцы, тропические леса и индейские деревни.

Мексика

Правила въезда
Вместо визы требуется разрешение на въезд (до 180 дней). В самолёте выдают иммиграционную карту. Нужны ваучер и медстраховка.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Мехико в ноябре: около 180 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Ноябрь — сухая комфортная погода. Акапулько и Ривьера-Майя — для курортного отдыха; Тулум — для древних руин; Канкун — дайвинг и сноркелинг; Акумаль — черепахи и тёплые бухты.

Кипр

Правила въезда
Национальная виза оформляется в консульстве Кипра; при действующем мультишенгене въезд возможен по нему.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Ларнака в ноябре: около 100 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Около +25 °C, море тёплое и спокойное. Айя-Напа — молодёжный отдых и водные активности, Пафос — тише и ближе к древностям, Ларнака — модный пляж Маккензи (Голубой флаг) и популярные споты для дайвинга.

Тунис

Правила въезда
На въезде нужна анкета и один из документов: ПЦР за 48 часов, экспресс-тест за 24 часа или сертификат вакцинации. Виза не нужна при отдыхе до 90 дней.

Перелёт
Средняя стоимость перелёта Москва — Тунис в ноябре: около 60 000 рублей туда-обратно.
Смотреть авиабилеты

Сезон идёт на спад: на восточном побережье (Сус, Монастир, Хаммамет) около +21…+22 °C, на Джербе теплее. Сус и Монастир — для любителей древностей и прогулок без жары, Хаммамет — столица талассотерапии, Джерба — умиротворение и свежайшая рыба без толп.

