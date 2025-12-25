Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:47

Приятный запах без защиты: скрытый минус парфюмированных дезодорантов

Парфюмированные дезодоранты не справляются с запахом пота — дерматолог Скорогудаева

Парфюмированные дезодоранты считаются самыми безопасными для организма, но при этом остаются наименее эффективными средствами борьбы с запахом пота, отметила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. О влиянии таких средств на кожу специалист рассказала NewsInfo.

Скорогудаева пояснила, что парфюмированные дезодоранты не блокируют работу потовых желез и в основном работают за счет ароматизации или антибактериального эффекта. По ее словам, это делает их более щадящими для кожи, но не позволяет справляться с выраженным потоотделением.

"Они относятся к группе самых безопасных с точки зрения воздействия на организм, но при этом они наименее эффективные. У антиперспирантов действительно вопросы с алюминием о вредности его, проникновении в организм при частом использовании", — пояснила врач.

Она добавила, что дезодоранты с антибактериальными компонентами воздействуют на микроорганизмы, вызывающие неприятный запах, однако при частом применении могут нарушать микрофлору кожи и вызывать сухость и раздражение.

"Дезодоранты с антисептическим действием или антибактериальным, в том числе парфюмированные, позволяют просто выпотеть, но запаха пота нет, потому что убиваются бактерии, которые придают поту запах. Они спиртовые, но триклозан опасно применять, потому что вызывает дисбактериоз кожи, другие проблемы начинаются. Поэтому существуют вопросы к антибактериальным дезодорантам, насколько сильно они действуют, насколько нежную кожу, деликатную в подмышках они повреждают, сушат", — рассказала дерматолог.

При этом средства, которые только маскируют запах за счет ароматов, не решают проблему потоотделения и подходят лишь при его умеренном уровне, отметила доктор.

