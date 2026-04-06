Дезинфекция оборачивается проблемой: легкие страдают из-за одной ошибки

Дезинфицирующие спреи при вдыхании могут вызывать повреждение легких, включая ожоги и воспаление, пояснил заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман. О рисках использования таких средств специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что дезинфицирующие спреи, широко используемые в домах, школах и больницах, могут повреждать легкие при вдыхании аэрозоля.

Любые химически активные вещества при попадании в дыхательные пути способны раздражать ткани и вызывать повреждения, отметил врач. Особенно опасны, по его словам, мелкие аэрозольные частицы, которые легко проникают глубоко в легкие и могут провоцировать воспаление и даже фиброз.

"Наверняка вы сами с этим когда-нибудь сталкивались, если дома с бытовой химией работаете и случайно что-нибудь вдохнули. Набрызгали, вдохнули, в горле чешется, кашляете, неприятно. То же самое происходит с медицинскими дезинфицирующими веществами, к сожалению", — отметил Трахтман.

Он подчеркнул, что дезинфицирующие средства изначально обладают высокой агрессивностью, так как предназначены для уничтожения бактерий. Именно поэтому при их неправильном использовании возникает риск токсического воздействия на организм

"Это очень большая проблема, когда подобные средства попадают в руки неподготовленных людей, людей, которые не знают, как ими пользоваться, которые не читают инструкции, могут быть неприятные последствия, в том числе токсические повреждения легких, глаз, кожи", — пояснил гематолог.

Эксперт добавил, что в медицинской практике для работы с такими средствами обязательно используют средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, очки и перчатки. Это позволяет минимизировать риск вреда.

"Даже на бытовых средствах сзади обязательно приведена инструкция по пользованию, инструкция по безопасности, оденьте перчатки, не вдыхайте, не распыляйте рядом с детьми, не дышите этим", — напомнил доктор.

Трахтман подчеркнул, что при строгом соблюдении техники безопасности дезинфицирующие средства остаются необходимыми и безопасными, однако игнорирование правил может привести к серьезным последствиям для здоровья.