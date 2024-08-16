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В Магадане один подросток убил другого в кулачном бою из-за девушки
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В Магадане задержан подросток, убивший другого подростка из-за девушки

В Магадане один подросток убил другого в кулачном бою из-за девушки

Следователи Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в драке из-за девушки.

Согласно данным следствия, инцидент произошел вечером 14 августа 2024 года возле автозаправки на улице Речной в Магадане. Подозреваемый и потерпевший встретились для выяснения отношений, связанных с девушкой, и в ходе возникшей драки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо.

В результате потерпевший упал, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. К сожалению, юноша скончался на месте происшествия от полученной травмы головы. Охранник территории обнаружил тело и сообщил о происшествии правоохранительным органам.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан следователями и будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Фото: From Wikimedia Commons/ Staff Sgt. Ashely Moreno (public domain)

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