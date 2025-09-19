Цифровые дыры изнутри: почему российские компании не готовы к реальным атакам

Киберугрозы становятся всё изощрённее, и бизнесу приходится вкладываться в защиту цифровых систем. Одним из инструментов, который помогает справиться с рисками, считается DevSecOps — подход, при котором безопасность интегрируется в процесс разработки. Однако свежие данные показывают: многие российские компании пока только начинают путь к его внедрению.

Что показало исследование

Согласно исследованию Telecom Daily и экосистемы "Лукоморье" ("Ростелеком"), почти треть (28 %) отечественных организаций почти не применяет DevSecOps.

Около 49 % используют его лишь для базовой проверки кода. Полностью автоматизировали тестирование продуктов на безопасность только 23 % респондентов.

В исследовании участвовали 100 компаний из сфер:

IT и телекоммуникации (66 %);

финансовая отрасль (28 %);

нефтепереработка (6 %).

Участниками стали как средние компании (от 100 сотрудников), так и крупные корпорации (10 000+ сотрудников).

Почему DevSecOps важен

DevSecOps (Development + Security + Operations) — методология, которая позволяет находить уязвимости на ранних стадиях разработки. Это снижает затраты на исправление ошибок, повышает уровень защиты и укрепляет доверие пользователей.

Компании, которые не применяют такие практики, рискуют потерять данные клиентов и понести серьёзные репутационные издержки.

Сравнение уровней внедрения DevSecOps

Уровень Доля компаний Особенности Не используют 28 % Проверка кода отсутствует или проводится вручную Частично внедряют 49 % Используют только для быстрой проверки Полная автоматизация 23 % Интеграция во все этапы разработки

Динамика рынка

По данным "Кросс технолоджис", в начале года спрос на DevSecOps-услуги в России вырос на 29,7 % по сравнению с прошлым кварталом. Доля компаний, впервые обратившихся за такими сервисами, увеличилась на 14,5 процентных пункта.

Советы шаг за шагом: как внедрить DevSecOps

Проведите аудит текущих процессов и выявите слабые места. Подберите инструменты автоматической проверки (например, SonarQube, Checkmarx). Обучите разработчиков и тестировщиков основам безопасного кодинга. Интегрируйте проверки в CI/CD-процессы. Настройте системы мониторинга и отчётности. Начинайте с пилотных проектов и постепенно расширяйте масштабы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать проверку кода на финальный этап.

Последствие: дорогостоящие исправления.

Альтернатива: встроить тесты безопасности в процесс разработки.

Ошибка: полагаться на ручные проверки.

Последствие: низкая скорость, человеческий фактор.

Альтернатива: автоматизированные сканеры.

Ошибка: считать, что безопасность — задача только IT-отдела.

Последствие: низкая вовлечённость команды.

Альтернатива: культура "security first" для всех сотрудников.

А что если не внедрять DevSecOps?

На первый взгляд компании экономят ресурсы, но в долгосрочной перспективе они рискуют потерять гораздо больше: от штрафов за утечку персональных данных до репутационных потерь после громких инцидентов.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы Уязвимости устраняются на ранних стадиях Высокие затраты на внедрение Экономия времени в будущем Необходимость обучения персонала Повышение доверия клиентов Перестройка процессов разработки Соответствие требованиям регуляторов Возможное увеличение сроков на старте

FAQ

Что такое DevSecOps простыми словами?

Это когда безопасность встроена в каждый этап разработки продукта, а не является отдельной стадией.

Сколько стоит внедрение?

Зависит от масштаба: от сотен тысяч рублей для малого бизнеса до миллионов для корпораций.

Какие инструменты используют чаще всего?

SAST (статический анализ кода), DAST (динамическое тестирование), системы мониторинга.

Мифы и правда

Миф: DevSecOps нужен только крупным компаниям.

Правда: атаки угрожают и небольшим проектам.

Миф: внедрение слишком дорого.

Правда: затраты окупаются снижением рисков и расходов на устранение ошибок.

Миф: безопасность замедляет разработку.

Правда: наоборот, ошибки устраняются быстрее, что ускоряет работу.

Три интересных факта

Термин DevSecOps появился в 2012 году. Исправление ошибки на этапе эксплуатации обходится в десятки раз дороже, чем на стадии разработки. Объём мирового рынка DevSecOps превышает $4 млрд и продолжает расти.

Исторический контекст