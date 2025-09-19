Цифровые дыры изнутри: почему российские компании не готовы к реальным атакам
Киберугрозы становятся всё изощрённее, и бизнесу приходится вкладываться в защиту цифровых систем. Одним из инструментов, который помогает справиться с рисками, считается DevSecOps — подход, при котором безопасность интегрируется в процесс разработки. Однако свежие данные показывают: многие российские компании пока только начинают путь к его внедрению.
Что показало исследование
Согласно исследованию Telecom Daily и экосистемы "Лукоморье" ("Ростелеком"), почти треть (28 %) отечественных организаций почти не применяет DevSecOps.
Около 49 % используют его лишь для базовой проверки кода. Полностью автоматизировали тестирование продуктов на безопасность только 23 % респондентов.
В исследовании участвовали 100 компаний из сфер:
-
IT и телекоммуникации (66 %);
-
финансовая отрасль (28 %);
-
нефтепереработка (6 %).
Участниками стали как средние компании (от 100 сотрудников), так и крупные корпорации (10 000+ сотрудников).
Почему DevSecOps важен
DevSecOps (Development + Security + Operations) — методология, которая позволяет находить уязвимости на ранних стадиях разработки. Это снижает затраты на исправление ошибок, повышает уровень защиты и укрепляет доверие пользователей.
Компании, которые не применяют такие практики, рискуют потерять данные клиентов и понести серьёзные репутационные издержки.
Сравнение уровней внедрения DevSecOps
|Уровень
|Доля компаний
|Особенности
|Не используют
|28 %
|Проверка кода отсутствует или проводится вручную
|Частично внедряют
|49 %
|Используют только для быстрой проверки
|Полная автоматизация
|23 %
|Интеграция во все этапы разработки
Динамика рынка
По данным "Кросс технолоджис", в начале года спрос на DevSecOps-услуги в России вырос на 29,7 % по сравнению с прошлым кварталом. Доля компаний, впервые обратившихся за такими сервисами, увеличилась на 14,5 процентных пункта.
Советы шаг за шагом: как внедрить DevSecOps
-
Проведите аудит текущих процессов и выявите слабые места.
-
Подберите инструменты автоматической проверки (например, SonarQube, Checkmarx).
-
Обучите разработчиков и тестировщиков основам безопасного кодинга.
-
Интегрируйте проверки в CI/CD-процессы.
-
Настройте системы мониторинга и отчётности.
-
Начинайте с пилотных проектов и постепенно расширяйте масштабы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать проверку кода на финальный этап.
-
Последствие: дорогостоящие исправления.
-
Альтернатива: встроить тесты безопасности в процесс разработки.
-
Ошибка: полагаться на ручные проверки.
-
Последствие: низкая скорость, человеческий фактор.
-
Альтернатива: автоматизированные сканеры.
-
Ошибка: считать, что безопасность — задача только IT-отдела.
-
Последствие: низкая вовлечённость команды.
-
Альтернатива: культура "security first" для всех сотрудников.
А что если не внедрять DevSecOps?
На первый взгляд компании экономят ресурсы, но в долгосрочной перспективе они рискуют потерять гораздо больше: от штрафов за утечку персональных данных до репутационных потерь после громких инцидентов.
Плюсы и минусы подхода
|Плюсы
|Минусы
|Уязвимости устраняются на ранних стадиях
|Высокие затраты на внедрение
|Экономия времени в будущем
|Необходимость обучения персонала
|Повышение доверия клиентов
|Перестройка процессов разработки
|Соответствие требованиям регуляторов
|Возможное увеличение сроков на старте
FAQ
Что такое DevSecOps простыми словами?
Это когда безопасность встроена в каждый этап разработки продукта, а не является отдельной стадией.
Сколько стоит внедрение?
Зависит от масштаба: от сотен тысяч рублей для малого бизнеса до миллионов для корпораций.
Какие инструменты используют чаще всего?
SAST (статический анализ кода), DAST (динамическое тестирование), системы мониторинга.
Мифы и правда
-
Миф: DevSecOps нужен только крупным компаниям.
Правда: атаки угрожают и небольшим проектам.
-
Миф: внедрение слишком дорого.
Правда: затраты окупаются снижением рисков и расходов на устранение ошибок.
-
Миф: безопасность замедляет разработку.
Правда: наоборот, ошибки устраняются быстрее, что ускоряет работу.
Три интересных факта
-
Термин DevSecOps появился в 2012 году.
-
Исправление ошибки на этапе эксплуатации обходится в десятки раз дороже, чем на стадии разработки.
-
Объём мирового рынка DevSecOps превышает $4 млрд и продолжает расти.
Исторический контекст
-
2000-е: распространение DevOps без акцента на безопасность.
-
2010-е: появление концепции DevSecOps.
-
2020-е: массовое внедрение в США и Европе.
-
2024 год: рост интереса в России из-за увеличения числа кибератак.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru