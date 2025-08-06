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Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
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Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:23

Энди Сакс снова в игре: на улицах Нью-Йорка разворачивается роман, который перевернёт сиквел

Патрик Браммелл стал новым партнёром Энн Хэтэуэй в сиквеле "Дьявол носит Prada"

На улицах Нью-Йорка царила особая магия. Не потому, что кто-то запустил очередной рождественский мюзикл или открыл новый ресторан в Сохо, а потому что именно здесь Энн Хэтэуэй вновь примерила на себя образ Энди Сакс - героини культового фильма "Дьявол носит Prada". И, как выяснилось, у Энди появилась новая глава в личной жизни — романтическая и неожиданная.

Энди Сакс снова влюблена?

На съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada 2" папарацци застали Энн Хэтэуэй в трогательной сцене свидания. Актриса танцевала и обнималась с новым экранным возлюбленным — его роль исполняет 47-летний австралийский актер Патрик Браммелл. Источник People отмечает, что между ними сразу ощущается химия. Героиня Хэтэуэй выглядела ослепительно в синем платье, расшитом пайетками, а сама сцена словно сошла с открытки — смех, легкие прикосновения и атмосфера начала чего-то большего.

Где же Нейт?

Фанаты наверняка не забыли Нейта, первого бойфренда Энди, которого в оригинальной версии играл Эдриен Гренье. Его персонаж нередко становился объектом интернет-дискуссий — был ли он героем или всё же "антигероем" фильма?

"Я не задумывался об этом, пока не начал смотреть на Нейта другими глазами… Во многих отношениях он очень эгоистичен и самовлюблен, он не старался поддерживать Энди в её карьере", — признавался Гарнье в 2021 году в интервью Entertainment Weekly.

Кто такой Патрик Браммелл?

Поклонникам американского кино имя Патрика Браммелла может быть менее знакомо, но в Австралии он — признанная звезда. Среди его работ — сериалы Glitch, No Activity и Colin from Accounts. Актер отлично чувствует себя как в драме, так и в комедийных ролях, а его экранное обаяние идеально сочетается с харизмой Хэтэуэй.

Возвращение легендарного трио

Помимо Хэтэуэй, к своим ролям в сиквеле вернутся Мэрил Стрип и Эмили Блант. Этот тандем — одна из самых сильных сторон оригинального фильма. Стрип, чья Миранда Пристли стала иконой стиля и авторитарной харизмы, и Блант с ее саркастичной Эмили — неповторимы в своих образах.

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