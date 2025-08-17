Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Образы Энн Хэтэуэй
© realsimple.com by Unknown author is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:17

8 модных образов Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2", которые взбудоражат мир моды в 2025 году

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи

Фильм "Дьявол носит Prada" с Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс в своё время стал не просто кинокартиной, а настоящим культурным феноменом. Эффектные костюмы Миранды Пристли, знаменитый монолог о "лазурно-голубом" и стильные образы героев задали тон целой эпохе, породив моду на высокие каблуки и амбициозный деловой стиль.

В 2025 году мода снова обращается к этому источнику вдохновения: "Дьявол носит Prada 2" уже в производстве, а первые фото со съёмок в Нью-Йорке показывают, как Хэтэуэй с лёгкостью возвращает образ отполированной и уверенной Энди — теперь в более резком и современном прочтении. Публика видела лишь несколько нарядов, но они уже вызвали ажиотаж в соцсетях.

Статус иконы стиля актриса закрепила давно: будь то архитектурный кутюр или идеально скроенный пиджак, Хэтэуэй сочетает высокую моду, риск и непринуждённую элегантность. Костюмы с площадки нового фильма мгновенно стали модными ориентирами.

Главные образы, которые обещают задать тренд 2025 года

  1. Военно-морской костюм
    Структурированная сумка Coach с верхней ручкой и крупные украшения Jemma Wynne превращают этот осенний look в готовый подиумный выход. Элегантность без лишних усилий.
  2. Плиссированная юбка миди
    Юбка Sacai сочетается со скульптурными каблуками Gabriela Hearst и ретро-очками Oliver Goldsmith. Эффект — спокойная роскошь с динамикой.
  3. Координат в тонкую полоску
    Дуэт Габриэлы Херст и Paris Texas, дополненный ярким колье Marlo Laz и бриллиантами Jemma Wynne, доказывает, что аксессуары могут оживить даже строгий костюм.
  4. Белоснежный оверсайз
    Свободный крой с чётким пошивом, изумрудное кольцо и серьги-каффы создают сочетание уличной лёгкости и высокой моды.
  5. Tailored & Boho
    Строгий силуэт смягчён бохо-шарфом, сумкой Valentino и цветочным чокером Marlo Laz. Баланс структуры и свободы.
  6. Мозаичное макси
    Платье Gabriela Hearst Niki с пэчворком, дополненное массивными украшениями, стало воплощением смелости и изысканности.
  7. Гоночный комбинезон
    Джинсовый Re/Done, босоножки Chanel и сумка Valentino Panthea — образ, сочетающий скорость и расслабленный шик.
  8. Классическая джинсовая юбка
    Минималистичная майка Toteme и длинная юбка Agolde создают городской casual, который подходит на весь день.

Похоже, вторая часть культового фильма снова станет модным ориентиром, а ключевые образы Хэтэуэй — желанными для повторения этой осенью.

