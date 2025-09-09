Каменный палец, указывающий в небо: какая сила притягивает сюда людей

Необычные формы природы всегда привлекают внимание туристов, и скала «Чёртов Палец» в Адыгее — одно из таких мест. Об этом в своём блоге рассказала путешественница Наталья Симакова.

Скала получила название из-за характерного силуэта, который напоминает вытянутый палец. Туристы отмечают, что с вершины открывается потрясающая панорама на горы и лесные массивы, а прогулка по тропам вокруг скалы превращается в настоящее приключение.

Как добраться

По словам Натальи Симаковой, доехать до достопримечательности можно на легковом автомобиле, но дорога местами подходит скорее для внедорожников.

«Я не стала рисковать и припарковала машину перед грязью, а дальше пошла пешком. Хотя на обратном пути, когда разворачивалась, села на пузо, но быстро выбралась», — написала она.

Для тех, кто предпочитает комфорт, местные жители предлагают экскурсии на уазиках. Такие туры позволяют за короткое время увидеть сразу несколько природных памятников, но автор блога отмечает, что ей ближе формат неторопливых прогулок, когда можно задержаться на каждом месте и почувствовать его атмосферу.

Тропа и соседние маршруты

Туристов ждёт удобная эко-тропа, размеченная красными лентами. Она ведёт не только к самой скале, но и к другим точкам интереса в окрестностях.

«Меня с удовольствием прокатили до следующей точки, а обратно я возвращалась по размеченной тропе и вкушала виды», — делится Наталья Симакова.

Подобные маршруты пользуются популярностью у тех, кто хочет совместить активный отдых с возможностью сделать яркие фотографии на фоне природы.

Где остановиться

В вопросе проживания путешественница советует искать варианты заранее. В Адыгее можно найти жильё в разных ценовых категориях: от частных домов до отелей.

«Жильё снимала в отличном месте, кажется, за 3000 ₽. В целом это очень хороший ценник, в среднем цена — около 5000 ₽ за ночь в хорошем отеле. Но у меня была шикарная территория: крытая парковка, хорошая столовая и кухня, детская площадка и красивый сад», — рассказывает она.

Любопытный момент связан с тем, что из-за нескольких переносов поездки хозяйка жилья уже не ждала гостью. В результате Наталье предложили другой вариант размещения: отдельный домик с сауной и большей площадью.

Почему стоит посетить

Скала «Чёртов Палец» — это не только природная достопримечательность, но и место силы, куда приезжают за новыми впечатлениями и отдыхом на свежем воздухе.

Туристы отмечают:

живописные виды, открывающиеся со скалы;

возможность совместить автомобильные экскурсии и пешие прогулки;

наличие доступных маршрутов для всей семьи;

разнообразие жилья — от бюджетных до премиальных вариантов.

Место идеально подойдёт тем, кто ищет баланс между активным отдыхом и неспешными прогулками на природе.