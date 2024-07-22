Американский предприниматель Дэвид Сакс сравнил недавний выход действующего главы государства Джо Байдена из гонки и снятие его кандидатуры с ноябрьских выборов с государственным переворотом. Об этом он заявил в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Как считает предприниматель, автор и инвестор в фирмы, занимающиеся интернет-технологиями, Дэвид Сакс, глава Соединённых Штатов Америки сделал государство банановой республикой, из-за чего, собственно, его свергли в ходе госпереворота.

Кроме того, Дэвид Сакс придерживается мнения, что 46-ой президент Штатов достаточно заплатил за уголовное преследование экс-главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, который входит в Республиканскую партию. Более того, американский миллиардер отметил, что во время выступления Джо Байдена, когда он должен был обращаться к Нации, его текст не был подготовлен. По мнению Дэвида Сакса, это была какая-то неразбериха.

В прошедшие выходные действующий глава Соединённых Штатов Америки заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих осенних выборов. При этом он сказал, что планирует отбыть до конца свой срок в качестве 46-ого президента Штатов. Известно, что он положительно высказался о члене американской Демократической партии, 49-ом вице-президенте США Камале Харрис, которая решила вступить в борьбу за пост главы государства.

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