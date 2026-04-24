Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Parthenocissus quinquefolia, 2019-10-26, South Side Slopes, 02
© commons.wikimedia.org by Cbaile19 is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:13

Живая изгородь в тени не пропадет: растения, которые закроют участок даже без солнца

Для тенистого участка живую изгородь можно сделать из девичьего винограда или актинидии, если подобрать опору и учитывать условия сада, рассказал руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. О том, какие еще растения подходят для такой изгороди и какой уход им нужен, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Викулов отметил, что при выборе растений для тенистого места сначала нужно понять, насколько плотная тень на участке, какой высоты должна быть изгородь, каков тип почвы и будет ли регулярный уход. По его словам, для посадки в тени и полутени можно рассматривать как кустарники, так и лианы на опоре.

"Если финансы позволяют, можно вплоть даже из рододендронов делать изгородь. Самый экономный вариант — поставить каркас элементарный и пустить, например, актинидию либо девичий виноград. Растут очень быстро, особенно девичий виноград. В течение сезона до полутора-двух метров, растут в полутени. Можно еще кизильник, калину", — рассказал Викулов.

По его словам, девичий виноград нуждается прежде всего в опоре и обрезке.

"По весне регулирующая обрезка направлений побегов, которые лишние ушли, могут по земле уйти, по деревьям. И в течение лета еще один раз хотя бы подойти к нему с ножницами, обрезать в сторону растущие побеги", — посоветовал агроном.

Актинидия, отметил он, даже более теневынослива, может давать урожай ягод и сохраняет декоративность за счет окраски листьев. Амурский виноград интересен осенью темно-красным оттенком и дольше держит декоративный вид после первых заморозков, тогда как девичий виноград раньше просыпается весной.

Среди вариантов теневыносливой живой изгороди специалист назвал и некоторые хвойные, например, можжевельник обыкновенный и тис.

"Тис одно из самых теневыносливых растений, медленно растущий, поэтому растения не дешевые", — отметил Викулов.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet