Живая изгородь в тени не пропадет: растения, которые закроют участок даже без солнца

Для тенистого участка живую изгородь можно сделать из девичьего винограда или актинидии, если подобрать опору и учитывать условия сада, рассказал руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. О том, какие еще растения подходят для такой изгороди и какой уход им нужен, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Викулов отметил, что при выборе растений для тенистого места сначала нужно понять, насколько плотная тень на участке, какой высоты должна быть изгородь, каков тип почвы и будет ли регулярный уход. По его словам, для посадки в тени и полутени можно рассматривать как кустарники, так и лианы на опоре.

"Если финансы позволяют, можно вплоть даже из рододендронов делать изгородь. Самый экономный вариант — поставить каркас элементарный и пустить, например, актинидию либо девичий виноград. Растут очень быстро, особенно девичий виноград. В течение сезона до полутора-двух метров, растут в полутени. Можно еще кизильник, калину", — рассказал Викулов.

По его словам, девичий виноград нуждается прежде всего в опоре и обрезке.

"По весне регулирующая обрезка направлений побегов, которые лишние ушли, могут по земле уйти, по деревьям. И в течение лета еще один раз хотя бы подойти к нему с ножницами, обрезать в сторону растущие побеги", — посоветовал агроном.

Актинидия, отметил он, даже более теневынослива, может давать урожай ягод и сохраняет декоративность за счет окраски листьев. Амурский виноград интересен осенью темно-красным оттенком и дольше держит декоративный вид после первых заморозков, тогда как девичий виноград раньше просыпается весной.

Среди вариантов теневыносливой живой изгороди специалист назвал и некоторые хвойные, например, можжевельник обыкновенный и тис.