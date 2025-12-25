Рассрочка от застройщика не для всех: когда выгода превращается в ловушку

Рынок новостроек всё чаще предлагает покупателям альтернативу классической ипотеке — рассрочки и специальные программы от застройщиков. Эти схемы выглядят привлекательно на фоне высоких ставок, но при детальном рассмотрении подходят далеко не всем. О плюсах и подводных камнях таких предложений рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. Об этом сообщает издание MosTimes.

Почему универсальной выгоды не существует

По словам специалиста, рассрочка от застройщика не может рассматриваться как однозначно выгодный инструмент. Каждое предложение требует отдельного расчёта с учётом срока выплат, итоговой стоимости и наличия скрытого удорожания. Ключевым ориентиром остаётся сопоставимость конечной цены квартиры с рыночными значениями.

"Программа рассрочки от застройщиков может быть на разных сценариях. И каждый сценарии, каждую программу, каждое предложение нужно рассматривать. Например рассрочка реально выгодна когда она короткая, до двенадцати месяцев, без процентов, без удорожания или с символической комиссией, с маленьким удорожанием", — отметила риелтор Наталья Перескокова.

Эксперт подчеркнула, что такие условия встречаются нечасто и в основном применимы на старте проектов или в рамках точечных акций. В остальных случаях покупателю приходится учитывать дополнительные финансовые издержки.

Кому может подойти рассрочка

Краткосрочная рассрочка, по словам Перескоковой, оправдана для покупателей, которые ожидают поступление средств в обозримом будущем. Речь может идти о продаже другой недвижимости, получении дивидендов или крупной выплаты. В этом случае рассрочка позволяет зафиксировать цену объекта без привлечения банковского кредита.

Также подобная схема может использоваться как временное решение до оформления ипотеки после ввода дома в эксплуатацию. Дополнительным плюсом становится фиксация стоимости квартиры на раннем этапе строительства, особенно если рынок демонстрирует рост.

Когда рассрочка становится риском

Длительные рассрочки сроком от двух до пяти лет, по оценке эксперта, чаще всего оказываются экономически невыгодными. При таких условиях застройщики, как правило, закладывают проценты непосредственно в цену жилья, что делает итоговую переплату выше, чем по стандартной ипотеке.

"Рассрочка не выгодна когда она длинная, от двух до пяти лет. Потому что при такой рассрочке почти всегда цена квартиры выше рынка и проценты "зашиты" в стоимость и реальная переплата может быть выше, чем по ипотеке", — подчеркнула Наталья Перескокова.

Отдельный риск связан с изменением жизненных обстоятельств покупателя. При необходимости срочной продажи квартиры её цена может оказаться ниже первоначальной, что приводит к прямым потерям.

Договор и покупка с отделкой

Эксперт рекомендует особенно внимательно изучать договор рассрочки. Критическое значение имеют пункты о цене при стопроцентной оплате, штрафных санкциях и праве застройщика в одностороннем порядке менять условия. Эти детали напрямую влияют на финансовый результат сделки.

Покупку квартиры с готовой отделкой и мебелью Перескокова считает оправданной прежде всего в инвестиционных целях. Такой формат позволяет быстро вывести объект на рынок аренды или перепродажи без дополнительных затрат времени.