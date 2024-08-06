Суд приостановил деятельность частного детсада в Санкт-Петербурге из-за вспышки кишечной инфекции: подробности от Роспотребнадзора

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд временно приостановил деятельность частного детского сада «Дельфин» из-за вспышки кишечной инфекции, согласно информации от городского управления Роспотребнадзора.

В конце июля в учреждении, находящемся на улице Валерия Гаврилина и связанном с одноименным гуманитарно-социальным фондом, был зафиксирован случай острого кишечного заболевания. В итоге восемь детей были госпитализированы, а всего зафиксировано 26 случаев инфекции. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушеия санитарных норм, включая отсутствие регулярной уборки и дезинфекции помещений, а также наличие нестиранного постельного белья.

Суд согласился с доводами Роспотребнадзора и признал ЧДОУ «Детский сад Дельфин» виновным в этом инциденте, наложив административное наказание в виде приостановления его работы на 35 суток, начиная с 25 июля.

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